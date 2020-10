‚Líbivé, ale nereálné‘. Ministerstvo školství je skeptické k nápadu Prymuly učit děti na škole v přírodě

Praha Návrh ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) ohledně pokračování prezenční výuky formou škol v přírodě je podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nereálný. „Chceme podotknout, že v případě prvního stupně se jedná o zhruba půl milionu žáků, což není vzhledem k ubytovacím kapacitám zanedbatelný počet. Bylo by potřeba domyslet i personální zajištění a hygienické standardy takových akcí,“ uvedlo pro server Lidovky.cz MŠMT.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) po pondělním jednání vlády uvedl, že jednou z variant, jak pokračovat ve výuce i v případě narůstajícího počtu nakažených, je pořádání škol v přírodě. A to alespoň u dětí z prvního stupně základních škol. Tento scénář naplánoval, pokud by se pandemická situace nezlepšila do 1. listopadu, kdy mají skončit současná opatření. „Pak by byly školy v přírodě řešením, jak první stupeň udržet v procesu (školního vzdělávání),“ řekl ministr.

Podle ministerstva školství je však tento scénář jen velmi těžko uskutečnitelný. „Myšlenka, že oddělíme děti od rodičů a plošně je pošleme na školy v přírodě, je možná líbivá, ale nevidíme ji jako reálnou,“ uvedla pro server Lidovky.cz tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Problémy jsou zjevné: ubytovací kapacity nenabízí možnost ubytovat půl milionu žáků prvních stupňů, které se vydají na školu v přírodě, pedagogové jsou z velké části rodiči, kteří mají vlastní děti, a kdo rodičům zaručí, že budou jejich dětem zajištěny vhodné hygienické podmínky?

„Jedná se o návrh ministra zdravotnictví, očekáváme tedy, že pokud byl myšlen vážně, bude také ze strany ministerstva zdravotnictví detailně představen, protože to bylo právě ministerstvo zdravotnictví, které nedávno nařídilo, aby se děti ze škol v přírodě urychleně vrátily,“ sdělilo pro Lidovky.cz ministerstvo školství.



Robert Plaga @RobertPlaga Školy v přírodě: čekám, že @profesorPrymula nám svůj návrh představí vč. toho: - kolika z 530 tis. žáků 1. st se to má týkat, - kdy se to rodiče a školy dozví - jak MZd zajistí anti-covid standard ve všech zařízeních - jak to bude personálně zajištěno (i pedag. ZŠ mají rodiny)? oblíbit odpovědět

Bližší informace ohledně realizace plánů však MŠMT zatím nedostalo. „Pokud by byl návrh myšlen vážně, očekávali bychom od ministerstva zdravotnictví informaci, jak dopředu se to rodiče a školy dozvědí, kdo by tyto akce měl zaplatit a jak bude ze strany ministerstva zdravotnictví a příslušných hygienických stanic zajištěn hygienický standard, který by rodičům garantoval bezpečí dětí,“ uvedla mluvčí Lednová.

Přechod prvního stupně, a zejména prvních tříd základních škol z prezeční na distanční výuku vyvolal vlnu kritiky. Odborníci upozorňují, že hlavně pro žáky prvních tříd není vzdělávání přes internet vhodné, protože na něj nejsou připraveni.