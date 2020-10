Prymula nevyloučil podporu škol v přírodě pro první stupeň, aby se mohlo pokračovat ve výuce

Praha Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) nevyloučil podporu konání škol v přírodě pro děti z prvního stupně základních škol, aby bylo možné pokračovat ve výuce a zároveň zamezit šíření koronaviru ve společnosti. Řekl to v pondělí novinářům po jednání vlády. Na rozhodnutí je ale podle něj příliš brzy, bude záležet na vývoji epidemie v nadcházejících dnech.

Prymula uvedl, že pokud by se nepodařilo zastavit tempo růstu počtu nakažených, bylo by nutné přijmout další omezení pro fungování škol nad rámec současných opatření, která mají skončit 1. listopadu. „Pak by byly školy v přírodě řešením, jak první stupeň udržet v procesu (školního vzdělávání),“ řekl ministr.



Přechod prvního stupně a zejména prvních tříd na distanční výuku vyvolal kritiku. Někteří odborníci upozorňují, že hlavně pro prvňáky není vzdělávání přes internet vhodné, protože na něj nejsou připraveni.

Podle Prymuly se ohledně podpory škol v přírodě bude rozhodovat na základě aktuálního počtu nakažených koronavirem v příštích dnech. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nechtěla předjímat rozpočtové dopady takového opatření. Nevyloučila ale podporu pro něj v případě, že by ho Prymula nakonec předložil.