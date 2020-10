Vyhrazení nákupních hodin pro důchodce jako na jaře se nechystá, řekl ministr Prymula

PRAHA Ministerstvo zdravotnictví se podle ministra Romana Prymuly (za ANO) zatím nechystá vyčlenit otevírací hodiny v obchodech s potravinami a drogeriích pro seniory jako na jaře. Bylo složité a jeho přínos nebyl velký, řada seniorů stejně nakupovala i později, řekl v pátek novinářům.

„Opatření bylo poměrně složité z hlediska vydefinování té vlastní doby. Nejprve to bylo v pozdějších hodinách a senioři argumentovali, že na ně nezbudou slevy. Pak se to přehazovalo na ráno a byly tu logické argumenty lidí, kteří se vraceli z různých služeb, že si nekoupí rohlík po ránu,“ vysvětlil.

K omezení otevírací doby obchodů a vyčlenění její části pro seniory vláda sáhla v polovině března s ohledem na to, že starší lidé jsou rizikovější skupinou při nákaze koronavirem. Původně kabinet určil pro lidi starší 65 let nákupní dobu od 10:00 do 12:00, později ji posunul na dřívější hodiny. Omezení se vztahovalo na obchody s potravinami, s hygienickými potřebami a na drogerie. Prymula tehdy navrhoval, aby se omezily i slevové akce.