Lumík jako brouk a motýl? Prezident Zeman si popletl hlodavce s hmyzem, když káral ČSSD

Praha Není lumík jako lumek. A není průzkum jako průzkum. Prezident Miloš Zeman při obhajobě ministra kultury Staňka káral vedení sociální demokracie, ale pozorní posluchači našli v jeho tvrzeních faktické chyby.

Miloš Zeman ve svém pravidelném čtvrtečním vystoupení na TV Barrandov obhajoval ministra kultura Antonína Staňka (ČSSD), o jehož konec usiluje vedení sociální demokracie a žádost na odvolání na Pražský hrad poslal poslední květnový den i premiér Andrej Babiš (ANO).

Antonín Staněk a Miloš Zeman.

„Ministerstvem, jemuž občané nejvíce důvěřují, je ministerstvo kultury. Myslím si, že by se nad tím měla zamyslet sociální demokracie, která popravuje svého ministra v přímém přenosu za to, že vyhodil člověka, který vystavil smlouvu na milion korun ke svému platu. Připadá mi to tak trošku sebevražedné,“ prohlásil v televizi Zeman, který Staňka chválí za to, že odvolal šéfa Národní galerie Jiřího Fajta, s nímž má prezident dlouhodobé spory. Zeman narážel na květnový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).



Prezident Zeman se s kandidátem na ministra kultury Michalem Šmardou (ČSSD) sejde na konci června během plánované oficiální návštěvy kraje Vysočina (25. až 27. „Já se s ním (Šmardou) sejdu na Vysočině, až tam teď pojedu. Vysočinu máme oba rádi, takže to bude příjemné prostředí,“ řekl Zeman.

A prezident pokračoval poznámkou o lumících. „Lumíci jsou dílem motýli, dílem brouci, podle stádia vývoje, a trpí sebevražedným komplexem, když se vrhají do moře, kde utonou, protože neumějí plavat. Ten lumíkovský komplex má sociální demokracie, co by za to jiní ministři dali, kdyby byli takhle populární. Když má ČSSD oblíbeného ministra, tak ho chce zavraždit,“ podotkl Zeman.

Jenže lumíci nejsou ani motýli, ani brouci, ale hlodavci, kteří žijí na severu Evropy. Navíc pověsti o jejich „sebevraždách“ vědci vyvrátili (jednou za pár let se tito hlodavci silně přemnoží a slabší, vyhnané kusy si hledají nová sídliště, při čemž jich mnoho zahyne, což ovšem nelze považovat za sebevraždu).

Hmyz, s nímž Zeman hlodavce patrně zaměnil, se jmenuje lumek. Ani v tomto případě však nejde o motýla ani brouka, ale o blanokřídlý hmyz z čeledi lumkovitých. Samička klade vajíčka do larev dřevokazného hmyzu a tím brání jeho přemnožení.

Lumík (někdy tribus Lemmini) je společné označení pro několik rodů hlodavců. Například Lumík norský je drobný hlodavec žijící v Arktidě a v její blízkosti, v tundrových biotopech. Lumek veliký je blanokřídlý hmyz z čeledi lumkovitých.

Problém je i s průzkumem, na který se Zeman při hledání argumentů ve Staňkův prospěch odvolává. Má na mysli patrně zprávu CVVM, v níž dotázaní hodnotili působení jednotlivých ministerstev, Úřadu vlády a Kanceláře prezidenta republiky. Podle ní opravdu lidé nejlépe hodnotili ministerstvo kultury - průměrnou známkou 2,77. Mimochodem prezidentská kancelář dostala průměrnou známku 3,17, horší už byla jen ministerstva zemědělství a dopravy.

Jenže lidé nehodnotili ministry, ale celkově úřady. CVVM vydala ve stejný čas jinou zprávu s názvem Důvěra vrcholným ústavním činitelům – květen 2019. Podle ní figuroval ministr Staněk na předposledním místě ze 30 hodnocených činitelů, důvěřovalo mu pouhých 9 procent respondentů. Za Staňkem byl už jen čerstvý ministr dopravy Vladimír Kremlík (6 %), kterého ale nikdo moc neznal. Na prvním místě byl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský (měl důvěru 43 procent), z ministrů ČSSD se nejlépe umístilo duo Jan Hamáček, Jana Maláčová (věřilo jim shodně 29 procent respondentů).