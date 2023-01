Chcete volit mimo domov? Na žádost o voličský průkaz máte týden, elektronicky či poštou už ale jen dva dny

Volební místnosti se prvně otevřou v pátek 13. ledna ve dvě hodiny odpoledne a zůstanou přístupné do deseti večer. Kdo to nestihne, může se ke své občanské povinnosti dostavit v sobotu 14. ledna od osmi hodin ráno do dvou hodin odpoledne.

Kdo bude chtít odvolit mimo své trvalé bydliště, musí si zajistit voličský průkaz, jenž daného opravňuje vhodit lístek do urny v jakémkoli volebním obvodě.

„Vzhledem k tomu, že v prezidentské volbě je celá Česká republika jeden volební obvod, můžete volit kdekoli v Česku i na kterémkoli zastupitelském úřadu v zahraničí,“ popsal pro server Lidovky.cz Ondřej Krátoška, mluvčí ministerstva vnitra.

Jak a kde žádat o průkaz?

Elektronicky si mohou lidé o voličský průkaz požádat do pátku 6. ledna do 16 hodin. Do té doby přijímají úřady i písemné žádosti. Poté už bude k vyřízení žádosti nutné si zajít osobně na obecní úřad. A to do 11. ledna.

Online dokument se vyplňuje na Portálu občana . Potřeba jsou k tomu elektronická identita a datová schránka. „Důležité je zmínit, že mluvíme o datové schránce fyzické osoby. S datovou schránkou právnické osoby to nefunguje,“ upozornil Krátoška.

Vyzvednout průkaz lze několika způsoby. Volič si ho může nechat poslat poštou nebo vyzvednout na úřadě. To může provést buď osobně, nebo za sebe poslat náhradu v podobě někoho, kdo se pracovníkům na úřadě prokáže plnou mocí od žadatele o průkaz.

Pro ty, kdo budou v době volby příští hlavy stávu pobývat v zahraničí, existuje ještě jedna možnost. Průkaz si mohou nechat poslat přímo na zastupitelský úřad ve své destinaci. V tomto případě si ho stačí vyzvednou v den volby, převzít ho a rovnou si na místě u volební komise odvolit.

Drive-in pro lidi s covidem

Po příchodu do volební místnosti bude člen komise po voliči chtít vidět jeho občanský průkaz. A pokud volí mimo své trvalé bydliště, tak i voličský průkaz. Ten si pak ponechá komise u sebe. „To proto, aby volič nevolil na více místech,“ podotýká Krátoška.

Pokud si volič s sebou nepřinese do volební místnosti hlasovací lístky, které mu přišly do schránky, členové komise mu dají novou kompletní sadu. Spolu s úřední obálku s razítkem. Ta jediná patří do urny.

Pandemie koronaviru s sebou přinesla jedno specifikum i pro volby. A to možnost volit přímo z automobilu na speciálním drive-in stanovišti. To ovšem smějí využít jen pacienti, kteří jsou pozitivní na koronavirus, případně mají podezření na tuto nemoc.

Volební místo pro nemocné covidem musí být v každém okrese. Ale pozor. Volby tímto způsobem proběhnou už 11. ledna od 8 do 17 hodin. „V tento den se volí proto, aby lidé stihli být vyškrtnuti ze seznamu voličů ve své obci,“ osvětlil Krátoška. Člověk s běžnou virózou si pak může 13. či 14. ledna zavolat přímo volební komisi, která k němu pak přijde s přenosnou volební urnou.