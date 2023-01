Pavel: Teď půjde o konfrontaci dvou světů. I řada voličů SPD volá po řádu

Lidovky.cz: Kolik byste chtěl získat ze 770 tisíc voličů Danuše Nerudové, která mimochodem tematizovala v kampani i vaši minulost?

Nejsem naivní, abych si myslel, že získám všechny. V sobotu jsem se zájmem sledoval analýzu sociologa Martina Buchtíka z agentury STEM. Podle jejich rozborů a propočtů přibližně 60 procent voličů jednotlivých kandidátů může konvertovat. V tomto ohledu dám na názor odborníků.

Lidovky.cz: Jak chcete udržet vysokou účast i ve 2. kole voleb?

Nepůjde jen o pomoc mých bývalých protikandidátů, kteří mohou motivovat své voliče. Bude to i v kontaktní kampani a marketingu. Při všech příležitostech budu osobně zdůrazňovat, že v této volbě půjde o konfrontaci dvou světů.

Jak vidí svět Andrej Babiš a s ním Miloš Zeman, a na druhé straně, jak ho vidím já, a myslím, že i většina občanů. To znamená svět, který stojí na hodnotách, slušnosti, transparentnosti a konstruktivním přístupu k řešení problémů, respektování pravidel, zdůrazňování, že patříme do demokratického světa a také zdůrazňování lidských práv v mezinárodních vztazích. V konfrontaci s tím je politika zmíněných pánů založena na mocenských vlivech, zákulisních tazích, rozdělování společnosti a v případě Andreje Babiše i chaotickém řízení.

Lidovky.cz: Myslíte si, že hodnoty, které symbolizujete, 1,9 milionu voličů Andreje Babiše a třeba Jaroslava Bašty nechce? Že nechtějí, aby politika byla transparentní a aby se hájily demokratické principy?

To jsem neřekl. Mluvil jsem o tom, co chci reprezentovat, a že to může zaujmout právě i řadu voličů například SPD, protože mnoho z nich volá po řádu. Vadil jim chaos, který tu byl za covidu i zcela nesmyslná opatření, která nebyla zdůvodněná, například, když Babišova vláda lidem zakázala vypít si na ulici kávu.

Lidovky.cz: Máte nějakou cílovou skupinu, na kterou se chcete v druhém kole více zaměřit?

V prvním kole jsem věkově ani jinak kampaň nerozlišoval. Rozumím tomu, že druhé kolo je jiná disciplína, ale ani teď se nechci zaměřovat na nějakou věkovou, příjmovou nebo názorovou skupinu. Rád bych oslovil všechny. Z prvního kola ale vím, že pro oslovení mladé generace je potřeba více využívat jiné nástroje, než jsem to dělal v úvodu kampaně.

Lidovky.cz: Zařídíte si kanál na Tik-toku?

Tik-tok ne, protože některé čínské technologie vnímám jako bezpečnostní riziko. V prvním kole jsem se soustředil na tradiční formu oslovování lidí. Myslel jsem si, že desítky a stovky besed, které jsem absolvoval na školách mezi mladými lidmi, jsou dostatečné. Podcenil jsem, že se pohybují v jiné technologické dimenzi. V poslední části kampaně jsem zaměřil pozornost na ta média, která jsou pro ně srozumitelná. Bavil jsem se například s youtubery a influencery, kteří mají na mladou generaci dopad. Abych se nemusel transformovat do nějakého teenagera, což by vypadalo nevěrohodně, ale abych měl někoho, kdo můj jazyk přetaví do přijatelné formy pro mladou generaci.

Lidovky.cz: Čím chcete získat hlasy chudších a méně společensky úspěšných voličů?

Tím, že nenabízím sliby a cukrátka, ale systémová řešení, která jim zajistí slušný život. Vždy jsem byl otevřený. To, co od lidí slyším, jsem zvyklý převádět do proveditelných opatření. A ne jednorázově všem přidat, abych si koupil jejich přízeň a zadlužil státní rozpočet, který budou příští generace muset dlouho napravovat. Toto jsou charakteristické znaky populismu, které Andrej Babiš uplatňuje celou dobu.

Lidovky.cz: Jak budete chtít přesvědčit voliče například v Moravskoslezském kraji, kteří dali přes 40 procent Andreji Babišovi, že pro ně máte lepší řešení?

Řeknu jim, že jim Andrej Babiš dává sice hezké sliby, ale i on dobře ví, že jako prezident nebude tyto sliby schopný splnit, protože k tomu nemá pravomoc. Může to udělat jen vláda. Vláda, které jde ale Babiš po krku a nejraději by ji odstranil. Nabízí tudíž více chaosu. Nechci tuto vládu za každou cenu podporovat, ale rád bych s nestrannými odborníky různých názorových proudů navrhl funkční řešení a pak ho důsledně prosazoval ve spolupráci s vládou, ať už bude jakákoli.

Lidovky.cz: Recept na lepší život na severní Moravu tedy nepřivezete?

To není jen o lidech na severní Moravě, ale i o lidech v Ústeckém a Karlovarském kraji. Jde o to, aby všem lidem, kteří nejsou schopní poradit si s důsledky krize sami, dokázala vláda pomoci už dnes. Opatření, která vláda dosud podnikala, měla spíše plošný než cílený charakter. Jako prezident budu tlačit na to, aby těmto lidem byla poskytnuta pomoc rychle, pružně a s co nejmenšími překážkami. Vytvářet tlak na vládu je konkrétní věc, kterou může prezident udělat.

Lidovky.cz: To by byla adresná pomoc lidem v ekonomicky slabších regionech?

Nebylo by to na regionální bázi. Viděl bych to spíše podle příjmů a sociální situace. S problémy se potýkají lidé i v Jihočeském kraji nebo na Vysočině. Pokud bychom to udělali čistě podle regionů, opět by to byla jiná forma plošnosti. Ani v těchto třech krajích nebudou potřebovat pomoc všichni lidé.

Musíme se podívat na sociální situaci občanů a doručit k nim pomoc prostřednictvím nástrojů, které už dnes existují. Nemusíme vytvářet žádné nové. Máme nástroje sociální pomoci, které jsou zavedené, například příspěvek na bydlení, jenom je potřeba změnit některé atributy, aby se pomoc k lidem dostala hned. Nemusíme ani měřit sociální statut lidí. Stát ho zná. Má informace, ale neumí s nimi pracovat. Je ale potřeba na to tlačit.

Lidovky.cz: Uvěří vám voliči, že budete vládu tlačit, a ne krýt, když jste koalici Spolu volil a sám jste získal její podporu v prezidentské kampani?

Lidem mohu říci, že jsem k vládě právě v těchto věcech kritický. Když se podíváte zpátky na moje veřejná vystoupení, uvidíte, že jsem kritizoval vládu, že dělala plošná opatření. Že je přijímala pozdě a špatně komunikovala.

Z hlediska dlouhodobých témat jsem kritizoval, že sice dnes řešíme urgentní krizi, ale stejně urgentní je i důchodová, daňová reforma a změna vzdělávacího systému nebo ochrana životního prostředí. To bylo rovněž odloženo, i když se to musí řešit. Nejde říkat jen to, že tato vláda dělá vše špatně, a odvolat ji. To by znamenalo půl roku chaosu. A to je v situaci, kdy je potřeba konat každý den, špatně.