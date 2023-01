Babiš: Nedělím voliče na „dobré“ a „špatné“. Skutečný demokrat snese názor druhého

Lidovky.cz: Část novinářů a politologů předpovídá, že nás čeká 14 dnů pekelné kampaně. Bude to tak?

Někteří novináři a politologové říkali, že se do druhého kola ani nedostanu.

Lidovky.cz: Co tedy chystáte podniknout?

Nechystáme žádné velké překvapení. Budeme pokračovat v tom, co děláme celou dobu, kdy jsem v politice – setkávat se s občany, naslouchat jim a pomáhat jim.

Lidovky.cz: Hodláte nyní zacílit na voliče neúspěšných kandidátů, konkrétně na lidi, kteří volili Karla Diviše nebo Tomáše Zimu?¨

Hodlám cílit na všechny voliče. Nerozděluji voliče na „dobré“ a „špatné“. Proto mě zamrzelo, jak ti, co se na sociálních sítích zaklínají pravdou, láskou a demokracií, se naváží do lidí žijících na vesnicích za to, že mě volili. Nadávali jim do ovcí a omezenců. Psali, že „Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí“. Psali, že „vzdělaná a inteligentní Praha zase zachraňuje tupý vidlákov“. Skutečný demokrat přitom snese názor druhého.

Vážím si každého hlasu, ať už mi ho lidé hodili ve městě či na vsi. A i když mě třeba někteří nevolili, mám radost z toho, že volební účast byla třetí nejvyšší v dějinách ČR, volit přišlo 68,24 procenta. Ukazuje to, že Česká republika je vyspělá a sebevědomá demokracie, i když někteří tvrdí opak a vlastní zemi neustále shazují.

Lidovky.cz: V den výsledků prvního kola jste se sešel s poslancem SPD Jaroslavem Foldynou. O čem jste diskutovali?

Potkali jsme se u mě v kanceláři, protože mě mrzelo, jakou kampaň SPD vedla v prvním kole. Ani jim, ani našemu hnutí se nelíbí současná politika vlády, proto si myslím, že by na Hradě měl být kandidát, který se jí dokáže postavit. A to jsem chtěl s panem Foldynou probrat.

Lidovky.cz: Jak důležitá je pro vás podpora od Miloše Zemana, kterou zopakoval i v neděli?

Prezident Zeman dokázal dvakrát vyhrát proti favoritovi voleb, kterého si vybrala média, a v tomto směru má můj velký obdiv a jeho podpora mě logicky těší.

Lidovky.cz: Půjdete nyní do vícero televizních debat než do jedné?

Ano, do některých televizních debat půjdu. Ale chci zdůraznit, že jde o pozvání, nikoli policejní předvolání, jak se to některá média snaží hrát. Takže to s týmem probereme a vybereme si, kam půjdu debatovat, aby to mělo co největší dopad. V prvním kole se ukázalo, že jít do jedné největší debaty je správná cesta, takže ani teď nechci, aby všude na lidi vyskakoval Babiš.

Lidovky.cz: Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová v sobotu ve štábu hovořila o tom, že kampaň bude ostrá, ale ne nečestná. S tím souhlasíte?

Souhlasím, žádnou nečestnou kampaň nechystám.

Lidovky.cz: Byli jsme svědky začátku kampaně pro druhé kolo již včera na oné tiskové konferenci k výsledku voleb?

Na tiskové konferenci po vyhlášení prvního kola jsem byl poprvé ostřejší, protože jsem zaslechl, že se chystá nějaký podraz na mě a mou rodinu. Na tu si opravdu sahat nenechám.

Lidovky.cz: V sobotu večer jste se po mnoha mediálních vystoupeních odešel radit se svým týmem, vyhodnocovat volby. Už je jasné, jak chcete přilákat další voliče, kteří vás nevolili v prvním kole? Voliči ANO jsou patrně dobře mobilizováni, když jich přišlo více než ve sněmovních či obecních volbách, což jste ostatně osobně zmiňoval jako fantastický výsledek…

To hlavní sdělení zůstává stejné: budu pomáhat lidem. Zvlášť nyní, když se kvůli Fialově vládě propadla reálná mzda zaměstnanců zhruba o deset procent – nejvíc ze všech zemí OECD – a jsme nyní na úrovni roku 2018. Na Pražském hradě by měl být prezident, který dnešní krizi zvládne. Prezident, který bude lidem naslouchat, ne jim jen rozkazovat.

Lidovky.cz: To by podle vás činil váš protikandidát?

Oproti panu Pavlovi mám zkušenosti z byznysu i politiky. Jako podnikatel jsem vybudoval firmu, která je jedním z pilířů české ekonomiky a dává práci čtyřiceti tisícům lidí. Byl jsem premiér a ministr financí s jasnými výsledky – především růstem životní úrovně. Každý ví, že za Babiše bylo líp. Umím jazyky a mám kontakty na politiky a byznysmeny po celém světě, které bych využil ve prospěch naší země a našich občanů. Jako řadového poslance mě přijal dokonce francouzský prezident Macron.

Na rozdíl od pana Pavla budu bojovat za české zájmy a pomáhat našim občanům. Nejsem vládní kandidát. Budu této bezohledné vládě šlapat na paty. Vždyť si vezměte, že strany pětikoalice dnes ovládají sněmovnu, Senát, na ruku jim jde i předseda Ústavního soudu.

Lidovky.cz: Pan Pavel se brání tomu, že by byl vládním kandidátem. Říká, že ho navrhli občané...

Pan Pavel je kandidát současné vlády, podpořený přímo premiérem Fialou, paní Pekarovou a dalšími politiky pětikoalice. Pavel na Hradě půjde ochotně na ruku vládě, která se už chystá zvyšovat daně, upravovat důchody, placení u doktora a tak dále.

Důvodů, proč nevolit pana Pavla, je ale spousta. Na rozdíl od něj usiluju o mír a nemyslím si, že trvalý mír je iluze. V Evropě máme mír už 78 let, kvůli míru vlastně vznikla Evropská unie. I Masaryk říkal, že poslání našeho národa má být „ne mečem, ale pluhem“.