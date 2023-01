Volby na českých horách ovládl Pavel, druhé místo obsadila Nerudová

V oblíbeném horském středisku v Peci pod Sněžkou se před volební místností v budově městského úřadu tvořily fronty. Jen za první dvě hodiny tam odvolily desítky lidí. Podle Michala Bergera z volebního okrsku v centru města drtivou většinu z nich tvořili ti, kteří vyrazili na víkend do tohoto krkonošského střediska a využili možnost odvolit na voličský průkaz. „Zájem je velký, tvoří se fronty. Na voličský průkaz odvolilo více než 230 lidí, je to přes 90 procent všech, co zatím odvolili,“ informoval v pátek v 16 hodin Berger. V Peci očekávali stejně jako v minulých prezidentských volbách nadprůměrnou volební účast.

Počasí voliče neodradilo

To se nakonec potvrdilo. K prezidentským volbám přišlo nakonec 1 202 voličů, což je o téměř 400 lidí více než v roce 2021 k volbám do Poslanecké sněmovny. S velkým náskokem zde vyhrál Petr Pavel. Ten získal 707 hlasů, což je o více než 500 hlasů oproti druhé Danuši Nerudové.

Voliče neodradilo ani špatné počasí. „Přestože je tady mlha a prší, voliči mají dobrou náladu. Překvapilo nás, kolik turistů i přes špatné počasí přijelo. Myslím, že volební účast bude u nás vysoká,“ dodala Božena Vojtěchová z okrskové volební komise na Pomezních Boudách v Malé Úpě, která se nachází rovněž v Krkonoších.

Vyšší účast byla i v dalších střediskách

Podobná situace byla i v oblíbeném Špindlerově Mlýně. Zatímco v roce 2021 se voleb zúčastnilo 1 200 voličů, tak letos to bylo o 84 lidí více. I tady vyhrál s velkým náskokem Petr Pavel, který získal 728 hlasů. Druhá skončila Danuše Nerudová s 251 hlasy.

Na jihu Čech turisti i lyžaři rovněž zvýšili volební účast. Volby do Poslanecké sněmovny přilákaly do volebních místností v Lipnu nad Vltavou necelých 400 voličů. Do prvního kola prezidentských voleb se zapojilo 446 lidí. Oproti posledním prezidentským volbám v roce 2018 je to nicméně o téměř 30 voličů méně. Oblíbenou destinaci ovládl s náskokem přes sto hlasů opět Pavel před Nerudovou.

V oblíbené Modravě, kterou rovněž ovládl Pavel, byla situace podobná. Ve srovnání s posledními volbami do sněmovny. Volilo zde o 12 voličů více než v roce 2021. Stejně jako na jihu Čech to bylo o 30 voličů méně, než v posledních prezidentských volbách.