Při online výuce odpadají už i premianti, podle pedagogů ztrácejí motivaci a respekt

PRAHA Ztráta motivace, nepochopení učiva, únava. Kvůli online výuce pokulhávají už i premianti. Navíc roste nešvar opisování, kterému učitelé přes síť neumí zabránit. Vysvědčení tak bude jen lejstrem bez výpovědní hodnoty.

Ačkoli jim v běžném režimu výuka nedělala problémy, v tom distančním upadají. Řeč je o třídních premiantech, kteří zčistajasna poznávají, co obnáší mít problémy s učením. Podle pedagogů ztrácejí vnitřní motivaci, podle rodičů chybí zevrubné vysvětlení vyučovací látky. Školní hodiny jsou navíc mnohde kratší, pozornost rozptýlena.

Za své bere i respekt k učitelům, při online vyučování mají žně opisování, sdílení správných odpovědí či kupčení se zadanými úkoly i testy. Motivační není ani nejistá podoba blížícího se vysvědčení: někde budou známky, jinde slovní hodnocení či kombinace obého.



Rodiče se děsí, že až se jejich děti vrátí do lavic, mnohé zjistí, že jim ujel vlak, a sociální nůžky se rozevřou víc.



Dálková výuka si vybírá daň

Třináctiletý Michael z Všestar u Hradce Králové měl vždycky dobrý prospěch, učení mu nedělalo potíže. Vleklá dálková výuka si ale začíná vybírat daň, navíc v kombinaci s tím, že chlapec loni nastoupil na víceleté gymnázium, které přeci jen klade jiné nároky než základka. Prezenční výuku na nové střední škole skoro nezažil, na duchu mu nepřidává ani to, že je odstřižený od sportu, běžně chodil několikrát týdně na volejbal. Teď mu chybí motivace.

„V matematice začali brát rovnice s neznámými, mocninami, odmocninami, závorkami a zlomky. Já už si to ze školy nepamatuju, neměla jsem na to hlavu – a na vysvětlování učitelka nemá přes počítač moc času. Přesto z látky dala třídě před Vánoci písemku. Míša zvládl taktak trojku,“ řekla Lidovkám.cz maminka Lucie.

S podobnými příběhy se doslova roztrhl pytel. Z premiantů tříd se kvůli distanční výuce stávají trojkaři, protože výuka na dálku v některých předmětech zkrátka nestačí. Zejména v těch odborných. Svoji daň si vybírá i ztráta motivace. „Je celá řada premiantů tříd, kteří výkony nepodávají, protože vědí, že to trošku můžou ošulit, není tam ten vnitřní ,drive‘,“ popsal Lidovkám.cz Jaroslav Jirásko, ředitel ZŠ K. V. Raise Lázně Bělohrad.

Jeho slova potvrzuje paní Klára z Prahy, jejíž syn Filip patřil na základní škole mezi jedničkáře. Po přestupu na osmileté gymnázium měl jen jedno pololetí normální výuky, následoval jarní lockdown. A na podzim další.

„Filip se zničehonic přestal snažit, nemá žádné kamarády, v mnoha předmětech nyní doslova plave. Zejména fyzika a matematika mu dělají potíže, protože doma mu to tak detailně nevysvětlíme,“ sdělila Lidovkám.cz paní Klára. Stejně jako u Michaela i Filipovi chybí téměř každodenní sportovní tréninky, které mu držely rytmus a odreagovávaly ho od školy. „Teď jen sedí doma u počítače nebo leží v knihách. Ale efekt zdaleka není takový, jako když měl každý den rozběhaný,“ doplnila.

Dálková výuka podle odborníků navíc ubíjí talent u nadaných a motivovaných dětí, které vyžadují jiný školní režim. „Tyto děti potřebují v rámci vyučování čas a prostor pro to, aby se oblasti svého zájmu mohly věnovat více do hloubky. Pokud mají online výuku od 8 do 5 hodin odpoledne, žádný dodatečný čas nenajdou. Online učení je navíc mnohem náročnější, vyžaduje jiný druh pozornosti a koncentrace je také složitá,“ zdůraznila Jeanne Bočková, ředitelka neziskové organizace Centrum pro talentovanou mládež (CTM).

Škola by tomu vzorku mládeže proto měla pomoci, třeba tím, že nebude trvat na klasických vyučovacích hodinách. „Motivované děti vědí, co chtějí dělat. Pokud jim škola výuku uspořádá tak, že si učení mohou zorganizovat podle sebe, najdou si čas na to, co je zajímá. Mohou relativně rychle splnit to ,nutné‘ a po zbytek času rozvíjet talent,“ doplnila.

Online výuka překvapivě prospívá těm, kteří v běžné třídě mezi vědomostní hvězdy zdaleka nepatří. „Moje zkušenost je taková, že několika žákům, kteří při prezenčním vyučování patří mezi outsidery a spíše pomalejší, distanční vzdělávání vyhovuje a jsou v něm naprosto perfektní. Samozřejmě je to dáno i tím, že jsou kolikrát pod dohledem rodičů a víc je to baví, je to pro ně zajímavější,“ řekl Jirásko.

Otazníky nad vysvědčením

Blížící se vysvědčení nebude podle pedagogů výpovědí o tom, co se děti za poslední půlrok skutečně naučily. Výsledky jsou zkreslené. „Právě proto distanční výuku nechceme ani klasifikovat. Víme o tom, že rodiče dětem radí, že žáci spolupracují, opisují, že se naučili různé fígle, jak úkoly obcházet. Nenazýval bych to podvodem, protože děti k tomu vede technika, kterou pro výuku využívají,“ zdůraznil Jirásko.

Jeho škola proto bude známkami hodnotit převážně to málo prezenční výuky, kterou děti v tomto pololetí měly, distanční výuku budou učitelé hodnotit slovně.

Právě slovní hodnocení, případně kombinaci, doporučilo školám ministerstvo školství. Žáci by neměli být hodnoceni jen za plnění běžných školních výstupů, ale například i za to, jak byli aktivní při distanční výuce, jak si dokázali osvojit digitální kompetence nebo jak při učení na dálku pomáhali svým spolužákům.

Navzdory doporučení většina škol zůstane u klasického známkování, ke slovnímu přistoupí jen desetina. Důvodem je mimo jiné to, že slovní hodnocení je pracnější a že známky vyžadují i rodiče.

„Navíc pro přihlášky na střední školy se pak slovní hodnocení stejně musí přepsat na známky,“ podotkl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.