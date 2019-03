Primátor Hřib svolal zastupitele hudbou z Pirátů z Karibiku. Řešili, jestli budou muset platit poplatek

Praha Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nechal změnit čtyři znělky, kterými například svolává zastupitele do jednacího sálu. Na začátku čtvrtečního jednání tak zazněla namísto dříve používané znělky melodie z filmu Piráti z Karibiku.

Zastupitelé následně v diskusi o programu jednání řešili, o jaké znělky se jedná a zda za jejich užití město nebude muset platit poplatky Ochrannému svazu autorskému (OSA). V Praze vládne koalice Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN), která má v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů.



Na úvod jednání o programu se opoziční zastupitel Ondřej Martan (ODS) ptal, zda by je Hřib nemohl pustit, aby je zastupitelé znali a on tak třeba nenaletěl nějakému vtipálkovi. Opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO) se zase zabýval tím, zda Praha řešila autorská práva vztahující se na použité skladby. „Aby město nebylo pronásledováno, že používá hudbu z filmů, mohl by z toho být malér,“ řekl Nacher.



Hřib mu odpověděl, že právní stránku užití melodií vedení města řešilo. „Požádali jsme pochopitelně OSA o výklad jejich náhledu na tuto záležitost. Přišla odpověď, že se na záležitost vztahuje úřední výjimka, magistrát tedy může používat ty znělky zcela zdarma, což si myslím, že je pro naši instituci s rozpočtem 70 miliard korun ročně rozhodně dobrá zpráva,“ řekl Hřib. Po přestávce pak pustil skladbu Praha už volá. Primátor sdělil, že by ve čtvrtek měla zaznět ještě znělka z pořadu Pevnost Boyard.

Předseda TOP 09 a koaliční zastupitel Jiří Pospíšil řekl, že Hřib má na výběr melodie ze své funkce právo. „Jen vás prosím vybírat hudbu, aby byla důstojná a významná a odpovídala významu jednání zastupitelstva,“ řekl Pospíšil. „Při vší úctě k primátorovi, Praha má podle mě důležitější problémy k řešení než znělky zastupitelstva, uvedl následně na Twitteru.

Jiří Pospíšil (Twitter) @Pospisil_Jiri Primátor dnes ke svolání pražského zastupitelstva použil místo tradiční znělky hudbu z Pirátů z Karibiku. Ve vší úctě k primátorovi, Praha má podle mě důležitější problémy k řešení než znělky zastupitelstva.. odpovědětretweetoblíbit

Opoziční zastupitel Petr Stuchlík (ANO) následně apeloval na to, aby Hřib při výběru ctil historii Prahy. „Pokud už tady, pane primátore, inovujete znělky, tak proč nevyužít historického dědictví Prahy, která je spojena s klasickou hudbou? Nemyslím si, že autoři hudby Pirátů z Karibiku mají nějaký vztah k Praze. Je to samozřejmě vtipné, ale myslím, že Praha si zaslouží pražská témata,“ řekl Stuchlík.

Primátoři v uplynulých letech používali čtyři druhy znělek, které nebyly odvozeny ze známých melodií. Znělkami primátor nejen svolává zastupitele z kuloárů do sálu, ale také jimi vyzýval ke klidu v sále.