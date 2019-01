Za primátora Hřiba. Protikorupční aktivista změnil strany, zamířil radit na pražský magistrát

PRAHA Vedle české pobočky Transparency International je sdružení Oživení nejdůležitější neziskovou organizací, která dohlíží na veřejnou správu. Kontroluje smlouvy, prověřuje zakázky či dává podněty antimonopolnímu úřadu. Sdružení přitom s novým rokem přišlo o svého předsedu. Martin Kameník s nadsázkou řečeno změnil stranu barikády, od 1. ledna je členem týmu poradců pražského primátora Zdeňka Hřiba.

V prosinci se Martin Kameník přihlásil do výběrového řízení na post protikorupčního analytika, který bude coby poradce při ruce prvnímu muži pražské samosprávy. Kameník si přitom několik dní rozmýšlel, jestli do soutěže vstoupí.

Nakonec usoudil, že po dlouhých letech v neziskovém sektoru je čas odejít. A že symbolickou výměnou dresů svou dosavadní práci nijak nepošpiní. „Na hlavním cíli se nic nemění, stále snažím poskytovat nestranné a odborné rady,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.



Lidovky.cz: Jaká byla vaše motivace k tomu, že jste se přihlásil do výběrového řízení na post jednoho z poradců pražského primátora?

Byla to touha po osobní změně. Byl jsem v neziskovém sektoru velmi dlouho a říkal jsem si, že tohle je dobrá příležitost, abych využil své znalosti trochu jiným způsobem. Motivovalo mě jít si vyzkoušet, jak fungují protikorupční opatření v praxi.



Lidovky.cz: Jak jste v sobě řešil situaci, že po letech strávených v organizaci dohlížející na veřejnou správu, přecházíte takzvaně na druhou stranu?

S kolegy v Oživení jsme to řešili. A vyřešili jsme to tak, že jsem přestal být předsedou a přestal jsem být i členem sdružení.

Lidovky.cz: Spíš jsem myslel, jak jste se s tímto možným konfliktem vyrovnával sám v sobě?

Nad tím jsem takto nepřemýšlel, protože se stále snažím poskytovat nestranné a odborné rady. Předtím to bylo v rámci neziskové organizace, kde je cílová skupina stejná, což jsou veřejní činitelé, a teď to je v rámci poradního orgánu veřejného činitele. Na hlavním cíli se nic nemění. Akorát teď je to jiné v tom, že mám k veřejným činitelům blíž.

Aktivista z Jeseníku Martin Kameník (* 1978) Pochází z Jeseníku, kde absolvoval střední obchodní školu. Vystudoval veřejnou politiku na FSV UK v Praze. Věnuje se fenoménu korupce, tvorbě protikorupční politiky a strategií.

Specializuje se na problematiku veřejných zakázek z hlediska transparentnosti, veřejné kontroly a efektivity. Do konce loňského roku byl předsedou spolku Oživení, jenž se od roku 1999 zabývá střety zájmů, korupcí a transparentností veřejné správy (více zde). Kameník pro Oživení pracoval od roku 2007. Je nestraník.

Patřil mezi garanty Rekonstrukce státu. Jedná se o projekt nevládních organizací, firem, občanů v regionech a politiků, který v uplynulém volebním období prosazoval devět zákonů, jež měly zlepšit fungování státních institucí a politických stran

Lidovky.cz: Proběhla v Oživení diskuse na téma, že jste kolegy, berte to teď s trochou nadsázky, zradil, když přecházíte na druhou stranu?

K takové diskuzi nebyl důvod. Kolegové chápali, že po deseti letech v jedné práci člověk logicky touží po změně. V pozici předsedy Oživení jsem po letech navíc cítil určité vyhoření. Prostě jsem využil nabízenou příležitost. Hlavně mě lákalo, že se nadále budu profesně věnovat stejnému tématu a že mohu zúročit své předchozí zkušenosti.

Lidovky.cz: Ani chvilku jste neuvažoval o tom, zda přechod do bezprostřední blízkosti politika nevrhne stín na vaši předchozí práci v Oživení?

Samozřejmě, že jsem o tom uvažoval. S kolegy jsme o tom navíc diskutovali. Jediným odpovědným řešením bylo ukončit s Oživením všechny vazby. Jen tímto způsobem bude nadále zajištěna nestrannost činnosti Oživení.

Lidovky.cz: Co je vaším hlavním úkolem v pozici jednoho z poradců primátora?

Na to je zatím příliš brzy, jsem ve funkci 14 dní. Nicméně zatím vnímám dva hlavní úkoly. Za prvé, řešit podněty, kterými se občané obracejí na vedení Prahy v oblasti podezření z korupce, klientelismu, střetu zájmů či netransparentního jednání. Za druhé je to analýza dosavadních nedostatků a mezer v systému řízení Hlavního města Prahy a formulace žádoucích protikorupčních opatření.

Lidovky.cz: Mohl byste to přiblížit?

Je to nastavení celkové transparentnosti a vyšší úrovně vnější a vnitřní kontroly hospodaření. Mám tím na mysli zejména výdajové a majetkové operace, kde je smluvním partnerem soukromý subjekt a kde je obecně vyšší riziko podvodů a manipulace. Jde tedy o veřejné zakázky, rozdělování dotací nebo operace s nemovitým majetkem.

Lidovky.cz: Jaké typy podnětů na magistrát chodí, na co nejčastěji poukazují?

Zatím se došlé podněty týkaly zejména pochybností vůči některým, již zadaným veřejným zakázkám, případně špatnou pověstí některých dodavatelů.

‚Jestli vypadnou kostlivci? Čas ukáže‘

Lidovky.cz: Už jste stačil zjistit, na jaké úrovni je po minulé koaliční vládě v čele s ANO úroveň transparentnosti městské správy?

Zatím se stále seznamuji s interními procesy, jako je úroveň publicity, kontrolních mechanismů nebo plnění předchozí protikorupční strategie, takže na celkové hodnocení je ještě brzo. Nicméně určitě bude nutné řešit dlouhodobý dluh v oblasti správy městských firem.

Lidovky.cz: Zmínil jste, že se budete zaměřovat na odstraňování nedostatků z minulosti. Už jste na nějaký narazil, případně čekáte hodně kostlivců vypadlých ze skříně?

To ukáže čas, zda a jak velcí kostlivci vypadnou. Zatím jsem nenarazil na nic, co by mě překvapilo či šokovalo. Jak jsem již zmiňoval, zatím největší nedostatek vnímám v oblasti nízké transparentnosti fungování pražských firem.

Lidovky.cz: V Oživení jste působil deset let. Co tam po vás zůstalo?

Způsob práce a přístupu ke klientům naší poradny. Měli jsme tři typy klientů: občany, zastupitele a novináře. Zastupitelé to byli koaliční, kteří řešili problémy typu nevýhodné smlouvy z minulého období. Hodně to také byli opoziční zastupitelé, kteří se naopak snažili hlídat koalici. Novinářům jsme pak pomáhali, když se snažili rozklíčovat nějaké kauzy.

Lidovky.cz: Zmínil jste způsob práce s klienty. V čem především spočíval, jaký byl váš základní přístup ke klientům?

Neslibovat nemožné, nedělat ukvapené závěry, vždy si všechny informace ověřit a nebát se odmítnout klienta, kterému nemůžeme pomoci.

Pirátští poradci Poradní tým primátora Zdeňka Hřiba čítá dohromady šest lidí, až na dva jsou všichni členy České pirátské strany (zde). Vede ho Pirátka Martina Vacková (* 1988), která je absolventkou Fakulty humanitních studií v Praze.

Deset let se pohybovala ve firmách, které se věnují PR. Byla také ředitelkou komunikace Mediální skupiny Pohoda provozující mimo jiné stanice Relax, Rebel a Retro. Aktuálně je tiskovou mluvčí pražské organizace České pirátské strany (více zde).

Lidovky.cz: Na co jste nejvíce hrdý z práce, na které jste se podílel v Oživení?

Spíš si pamatuji, co jsme dělali naposled. Velmi intenzivně jsme řešili zakázku na zajištění hromadné dopravy v České Lípě. Věnovali jsme se tomu poslední rok. Nedopadla úplně šťastně pro nás ani pro aktéry, kteří chtěli co nejprůhlednější model zajištění dopravy. Spíš to vypadá, že se naplní scénář, ke kterému naopak nemělo dojít.

Lidovky.cz: Můžete přiblížit, co je podstatou tohoto případu?

Ve stručnosti šlo o to, jakým způsobem bude nadále zajištěna hromadná doprava v České Lípě, zda to bude do budoucna zajištěno transparentně, hospodárně a v mezích zákonů. Je to celkem složitá kauza s řadou aspektů, jako je evropská legislativa, veřejné zakázky nebo pravomoci zastupitelstva a rady.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na nějakou kauzou, která by měla celostátní dosah, na níž Oživení pracovalo?

Byla to například naše analýza systemizace státní správy, která ukázala, že jejím cílem bylo hlavně vyčistit státní správu od nepohodlných úředníků než zlepšit stav organizace a řízení. Byl to vlastně takový první test fungování služebního zákona, který však ukázal, že institucionální pojistky proti jeho zneužití jsou slabé a nefungují, jak by měly.

Lidovky.cz: Přemýšlel jste, že pro poradce pražského primátora bude těžké, kdyby se chtěl pak vrátit zpět do neziskového sektoru, který by měl dohlížet na politiky?

Zatím jsem nepřemýšlel o tom, co by bylo kdyby. Pokud se někdy v budoucnu budu chtít vrátit do oblasti neziskového watchdogu, budu ctít dvě základní hodnoty – nestrannost a profesionální přístup.