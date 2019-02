Hřib brzdí tajemné developery. Vodní poklad na Smíchově chce ochránit

PRAHA Až dosud panovalo ze strany veřejných představitelů ke kauze citlivé výstavby na pražském Smíchově ticho. Teď se radnice hlavního města po skoro dvou měsících ozvala. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v rozhovoru pro LN uvedl, že dohlédne na projekt neprůhledné firmy CWI Smíchov.

Developer hodlá stavět na pozemcích, pod kterými leží cenné vodní dílo, jež je schopno v případě nouze zásobovat pitnou vodou přes půl milionu obyvatel. „Pochopitelně je nutné, aby vodní zdroj a veřejné zájmy byly ochráněny,“ řekl Hřib.

Komu patří podzemní vodní dílo?

Primátor slíbil, že než radní začnou o budoucnosti developerského projektu na pozemcích nad vodním dílem hlasovat, magistrát zodpoví otázky, které nad výstavbou masivního komplexu bytů a kanceláří visí. Jasné není zejména to, jak ochránit vodní zdroj pod zemí tak, aby jej výstavba nepoškodila. „Těch otázek je mnoho. Nevíme, komu vodní dílo patří(o vlastnictví má rozhodovat soud - pozn. red.). Nevíme také, jak zajistit jeho ochranu. Pak jsou tu otázky z hlediska územního řízení, tedy co v dané oblasti může stát a jak to může vypadat. To vše je nutné vyřešit a zodpovědět,“ uvedl Hřib ke kauze, kterou LN začaly rozkrývat na začátku loňského prosince.



Nejdřív odpovědi, pak bagry

Nebýt několika odvážných politiků v minulé koalici bývalé primátorky Adriany Krnáčové (ANO), developer CWI Smíchov už mohl na svých pozemcích rejdit se stavební technikou. Předtím než začne, potřebuje získat výjimku ze stavební uzávěry, která na jeho pozemcích spočívá. Uzávěru může sejmout rada hlavního města. Loni v září dostali radní návrh na udělení výjimky z uzávěry na stůl, o dva hlasy však neprošel. Zejména díky tehdejším členkám rady Petře Kolínské (Strana zelených) a Janě Plamínkové (STAN). Že rada o návrhu tehdy hlasovala, je zvláštní proto, že politici v tu dobu nemohli znát odpovědi na klíčové otázky kolem smíchovské výstavby. „Je to pozoruhodné, my k tomu přistoupíme mnohem odpovědněji,“ slíbil primátor Hřib.

Otazníků nad smíchovským projektem je víc. Jasné není, kdo je koncovým majitelem CWI Smíchov. Developer tvrdí, že majoritním vlastníkem je podnikatel Radek Menšík; obchodní rejstřík však nic takového neukazuje.

Kdo je pod skořápkou?

Polovina akcií patří pražské společnosti Galleta právníka Josefa Březiny, jenž vystupuje za developera. Pět procent drží podnikatel Karel Kopp a zbylý pětačtyřicetiprocentní balík vlastní neprůhledná londýnská firma City West Investors Ltd. Na dotaz, kdo je majitelem této skořápky, developer pouze obecně uvedl, že majoritním vlastníkem mateřské CWI Smíchov je podnikatel Menšík. Dál tedy nebylo jasné, kdo je koncovým vlastníkem. Po sérii článků o vodním díle developer přišel s informací, že londýnskou City West Investors Ltd. vlastní Menšík. I kdyby tomu tak bylo, zbylých 55 procent drží společnost Galleta a podnikatel Kopp. LN vypátraly, že minimálně v rovině spolupráce má CWI Smíchov napojení na bývalého šéfa polostátního energetického gigantu ČEZ Martina Romana. Ten na dotazy LN neodpovídá. Právní zástupce CWI Smíchov Březina potvrdil, že vlivný bývalý ředitel ČEZ je partnerem developerské skupiny.

Primátor Hřib bude chtít rozkrýt majetkovou strukturu smíchovského investora. „Jednoznačně jsem deklaroval, že bude-li se podepisovat s touto společností jakákoliv dohoda, budu chtít kompletní a důkladné rozkrytí majetkové struktury firmy až na úroveň skutečných koncových vlastníků. Zatím mám k dispozici jen informace dostupné z veřejných rejstříků,“ sdělil Hřib.

O smíchovském podzemním díle donedávna vědělo jen několik zasvěcených. V hloubce několika desítek metrů stavební dělníci narazili v 80. letech na vodní zdroj, když budovali smíchovskou stanici metra na trase B. Zjistilo se, že vodu lze poměrně snadno upravit na pitnou a po dobu minimálně deseti dnů jí v případě nouze zásobovat až 600 tisíc lidí. Pro hlavní město má tento zdroj cenu zlata, o které však může přijít. Developer totiž prohlašuje, že inkriminovaná část metra mu patří.

Bitva o podzemní poklad

Podzemní poklad si nárokuje na základě skutečnosti, že nad objektem vlastní pozemky. Ve druhé polovině loňského prosince o tom informoval členy dozorčí rady pražského městského dopravce. „Tyto pozemky spolu s vodními díly nabyla naše společnost,“ informoval dozorčí radu 17. prosince 2018 jednatel firmy CWI Smíchov Menšík. Již týden předtím podobné psaní odeslal i pražskému primátoru Hřibovi.

Vlastnictví vodního díla bude muset určit soud. Firma s neprůhlednou akcionářskou strukturou radnici nabízí, že upřednostňuje dohodu a části pozemků městu přenechá. „Došlo by k převodu i s pod nimi umístěnými vodními díly (primárně jímacími vrty),“ napsal developer členům dozorčí rady dopravního podniku. Taková nabídka má však háček – podzemní stavba je rozsáhlejší a leží pod větším množstvím pozemků, než které CWI Smíchov Praze nabízí. Vedle vrtů, jimiž lze vodu dostat na povrch, jsou součástí díla důležité štoly a šachty.

Proti tvrzením CWI Smíchov stojí názory špičkových pracovníků dopravního podniku či soudního znalce, který pro dopravní podnik zpracoval odbornou analýzu. Když se k dané kauze sešla loni v květnu na radnici pracovní skupina, elitní český znalec na vodohospodářské stavby Martin Jakoubek výše uvedenou nabídku developera rozcupoval. „Nelze oddělovat objekt vrtů jako jímací části díla od ostatních částí – železobetonových konstrukcí, štolového systému a gravitačního zásobníku. Toto vodní dílo tvoří jeden celek a je nedělitelné. V daném místě je vyhlášena stavební uzávěra, a to proto, že tam tento podzemní objekt – vodní dílo pro zásobování metra – existuje,“ pronesl Jakoubek před pražskými úředníky a zástupci investora na květnovém jednání, z něhož LN získaly záznam.

Znalec Jakoubek, který přišel do kontaktu s vodním dílem již před více než deseti lety, zároveň dodal, že stavbu je zapotřebí zabezpečit coby součást systému metra tak, aby ji případná výstavba nepoškodila. „Pokud dopravní podnik považuje toto vodní dílo za součást metra, je nepochybné, že zde musí být vypořádáno i ochranné pásmo metra,“ uvedl.

Jeho slova na stejném jednání potvrdil i vedoucí služby ochranného systému metra dopravního podniku Petr Kysilko, který si podle svých slov neumí představit, že by se k „podzemnímu pokladu“ nepřistupovalo jako k jednomu dílu. „Dopravní podnik chápe gravitační přivaděč, jímací vrty, ale i základní technické centrum na Smíchově jako jednu stavbu vodního díla. Takto to bylo kolaudováno,“ uvedl Kysilko.

Jelikož primátor řekl, že koalice rozhodne až po zodpovězení důležitých otázek, je pravděpodobné, že rada vyřkne verdikt ke kauze znovu až za několik měsíců.