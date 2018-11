Hřib nesouhlasí s nápadem Babiše vybudovat úřednickou čtvrť, řekl to po podepsání koaliční smlouvy

Praha Budoucí pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nesouhlasí s nápadem premiéra Andreje Babiše (ANO), aby v Praze vznikla tzv. vládní čtvrť, která by na jednom místě soustředila úředníky z několika ministerstev nyní rozmístěných po metropoli. Hřib to v pondělí řekl po podpisu koaliční smlouvy nové koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL).

Koalice bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů, přičemž každá strana má 13 mandátů. Kandidátem na primátora je Hřib, zastupitelé jej budou volit ve čtvrtek. Pospíšil s Čižinským ve vedení města nebudou. Vítěz voleb ODS a dosud vládnoucí ANO budou v opozici.



Babiš v pondělí na twitter napsal, že by chtěl pozemky pro stavbu komplexu pro úředníky od města získat výměnou za zámek ve Veleslavíně.

Andrej Babiš (Twitter) @AndrejBabis Jsem rád, že ministr kultury @StanekAntonin VYHOVĚL mé žádosti o o přehodnocení dražby zámku Veleslavín. Získáme čas na jednání s novým vedením Prahy o směně za pozemky na výstavbu komplexu pro úředníky. V Praze platíme ročně půl miliardy korun jen na nájemném. odpovědětretweetoblíbit

O možnosti postavit „úřednické městečko“ Babiš mluví delší dobu. Původně hovořil o lokalitě Letňan, což kritizoval například městský Institut plánování a rozvoje (IPR). Kritiku sklidil i návrh postavit komplex v Holešovicích, což se nelíbilo zejména starostovi Prahy 7 a lídru Prahy Sobě Janu Čižinskému.



„Mně osobně nepřijde úřednické městečko jako dobrý nápad. Potřebujeme udělat Prahu multicentrickou, což a priori vylučuje to, že budeme stavět monotematické čtvrti,“ řekl Hřib, čímž zopakoval argument řady odborníků. V minulosti také tvrdili, že po přesunu úředníků z historických paláců by pro objekty scházelo využití.

Podpis koaliční smlouvy

„Věřím, že naše koalice bude fungovat bez problémů, protože máme velice kvalitní program, na kterém jsme se shodli. Do rady navíc máme nominovány odborníky pro všechny gesce. Věřím, že se Praha posune v následujících čtyřech letech dál,“ řekl Hřib.



„Program je napsaný, dnes jsme ho podepsali a uděláme vše pro to, abychom ho naplnili,“ řekl v pondělí Pospíšil. Koalice chce podle něj dokázat, že i v tak velkém městě, jako je Praha, se dá vládnout dobře.

Po lídrech smlouvu podepsali ještě budoucí náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN), kandidát na radního Adam Zábranský (Piráti) a budoucí radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha Sobě).



První oficiální jednání rady

Nové radní budou volit zastupitelé ve čtvrtek a společně i s primátorem by se měli sejít na první oficiální jednání rady v úterý 20. listopadu. „Předpokládám, že to tak bude. Rád bych už začal projednávat konkrétní materiály, ale ještě musíme na společné schůzce probrat, které to budou,“ řekl Hřib. Radní na prvním jednání budou muset nejdříve odhlasovat rozdělení kompetencí, pak by začali projednávat konkrétní materiály. Rada se má stejně jako dosud scházet vždy v úterý ráno.

Zábranský řekl, že před jednáním rady se budou její členové pravidelně setkávat a vzájemně se seznámí s tématy a dokumenty, které chystají přednést v radě. Tyto schůzky se budou konat zřejmě každé pondělí. Podle Zábranského by se na pondělky mělo přesunout rovněž tzv. operativní jednání rady, kdy je projednáván a schvalován program úterního jednání.

Podepsaná koaliční smlouva.

Nová pražská koalice se podle programového prohlášení zaměří na stavbu silničních okruhů a metra D, umožní výstavbu na brownfieldech a chce také opravovat byty a přidat peníze učitelům. V plánu má vysazování nových stromů a do rozhodování o výstavbě hodlá zapojit veřejnost.



Volby v Praze vyhrála ODS, má 14 mandátů a měla by obsadit placené místo předsedy kontrolního výboru. Na druhém místě skončili Piráti, kteří mají 13 zastupitelů, stejný počet jako třetí Praha Sobě a čtvrté Spojené síly pro Prahu. ANO má 12 zastupitelů.