Případné změny v daňovém balíčku jsou nyní na Senátu, uvedla Schillerová

Praha Zrušení navýšení slevy na poplatníka nebo omezení změny daní na dva roky je nyní v rukou Senátu. Na tiskové konferenci ve Sněmovně to v úterý uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v reakci na vyjádření prezidenta Miloše Zemana. Ten v úterý uvedl, že se rozhodl vetovat daňový balíček kvůli návrhu na zvýšení daňové slevu na poplatníka a proto, že zavedení daňových sazeb 15 a 23 procent není omezeno na dva roky.

Schillerová upozornila, že Zeman již při projevu ve Sněmovně při projednávání státního rozpočtu uvedl, že pokud se bude jakýmkoli způsobem zvyšovat sleva na poplatníka, tak uplatní své prezidentské veto. „Což je věc, kterou já můžu v tuto chvíli jen přednést v Senátu. Je to v rukou senátorů,“ uvedla ministryně.



Problémem je také podle ní omezení platnosti daňových změn na dva roky. „To je také v rukou Senátu. Muselo by tam být několik novelizačních bodů, které by musely jasně říct, co bude platit od roku 2023,“ uvedla Schillerová.

Zároveň upozornila, že změnu slevy na poplatníka nelze oddělit od nastavení daňových sazeb. „Sleva na poplatníka se nezruší, dnes je 24 840 korun a stojí to ročně 130 miliard korun. To je více než bude stát snížení daně na 15 a 23 procent,“ uvedla ministryně. Dodala, že pokud by se zvyšovala sleva na poplatníka se zavedením sazeb z příjmu 19 a 23 procent, pak by stoupla daň drtivé většině živnostníků. V případě fyzických osob samostatně výdělečně činných představuje totiž daň z příjmů 15 procent. Počítá se ze základu daně.

Sněmovna schválila v daňovém balíčku nejen zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb daně z příjmu na 15 a 23 procent, ale i zvýšení daňové slevy na poplatníka na 34 125 korun. To by znamenalo příští rok propad příjmů veřejných rozpočtů zhruba o 130 miliard korun. Následně premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl senátorům, aby při projednávání balíčku slevu na poplatníka zrušily. Zároveň navrhl nově kompenzovat výpadky příjmů obcí a krajů 20 miliardami korun ročně, a to po dobu dvou let.

Vedení ODS dříve uvedlo, že chce v Senátu prosazovat zavedení sazeb daně z příjmu fyzických osob 15 a 23 procent, případně 16 a 23 procent. Krajům a obcím chce kompenzovat polovinu výpadku jejich příjmů. ČSSD prosazuje daňové sazby 19 a 23 procent, zvýšení daňové slevy na poplatníka z 24 840 na 30 tisíc korun a obcím a krajům chce zvýšit podíl na příjmech z výběru daně od fyzických osob. Piráti by podle poslance Mikuláše Ferjenčíka souhlasili se sazbou daně 17 procent při současném zvýšení slevy na poplatníka o 4000 na 28 800 korun.