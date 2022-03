Lidé mohou za ubytování Ukrajince dostávat tisícovku za třicet nocí v řadě

Domácnosti, pokud ubytují ukrajinského uprchlíka nepřetržitě po dobu třiceti nocí, by mohly dostávat tisíc korun. Tisícovka za osobu by mohla být i pak dál za dalších třicet nocí. Takovou variantu bude zvažovat vláda a podle informací iDNES.cz se k ní kloní ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Uvedl to informovaný zdroj z ministerstva.