‚Říkal: Přivezu milion Sputniků, mám to tam všechno domluvený.’ Netolický líčí Hamáčkovu cestu do Moskvy

Pardubice Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) ve čtvrtek potvrdil, že s ním šéf sociálních demokratů, vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček mluvil o získání milionu vakcín Sputnik z Ruska. O obsahu společné schůzky obou politiků, která se odehrála 15. dubna, ve čtvrtek napsal server SeznamZprávy. Hamáček se chystal do Moskvy s plánem, že zajistí ruskou vakcínu, s její pomocí proočkuje Česko, a získá tím před podzimními volbami do Sněmovny voliče pro sociální demokracii, uvedl server.

„Já jsem se ho na to ptal a on říkal: Přivezu milion Sputniků a mám to tam všechno domluvený,“ citoval Seznam Zprávy nejmenovaného Hamáčkova stranického kolegu. Netolický informace serveru potvrdil. „To, co tam je napsáno, je pravda, já se k tomu víc vyjadřovat nebudu. Mne se ta kauza netýká a odpovídat mají jiní, ne já,“ uvedl Netolický.



Server SeznamZprávy před dvěma dny napsal, že Hamáček chtěl na plánované cestě do Moskvy vyměnit informace související s útokem na muniční sklady ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 za dodávky Sputniku V a uspořádání rusko-amerického summitu v Praze. Podle českých bezpečnostních složek jsou z útoku ve Vrběticích důvodně podezřelí agenti ruských tajných služeb.

Hamáček tvrzení, že chtěl kauzu Vrbětice vyměnit za vakcínu a summit, odmítl a oznámil, že na autory článku Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou podá trestní oznámení.



Podle SeznamZpráv se 15. dubna večer Hamáček setkal s šéfy tajných služeb, policie a velvyslancem v Moskvě, s nimiž o svém plánu mluvil. Schůzka s Netolickým se odehrála předtím a o Vrběticích žádná zmínka nepadla. „Byl jsem v nevhodnou dobu na nevhodném místě,“ uvedl Netolický. Článek SeznamZpráv komentoval na twitteru i Hamáček. „Co tam máte dál pane Kroupo? I váš utajovaný svědek Martin Netolický říká, že jsem žádnou vlastizradu neplánoval,“ napsal ministr.