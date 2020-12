V Česku se začne s očkováním 27. prosince, pokud vakcíny dorazí včas, uvedl Babiš

Proti nemoci covid-19 se v Česku začne očkovat 27. prosince, pokud vakcíny do země dorazí už 26. prosince. Řekl to v neděli premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům po návštěvě pražských nemocnic, kde řešil plán očkování.

Technické podrobnosti plánu Babiš ještě v pondělí projedná s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO). Česko je však podle něj na očkování připraveno. Sám se Babiš chce nechat očkovat, ale ještě o tom musí podle premiéra rozhodnout příští týden jeho lékař.

Ministr Blatný v pátek řekl, že očkovací látka proti covidu-19 by měla dorazit do ČR 26. nebo 27. prosince. Do konce roku podle něj pravděpodobně dorazí více než původně avizovaných 10 000 dávek. „Přijdou vlastně dvě velké krabice,“ řekl v neděli Babiš. „Počítá se, že se to rozdělí mezi Čechy a Moravu. Že jedna ta krabice, která má, myslím, 4870 vakcín pojede na Moravu do Brna,“ doplnil.



V jednání je podle premiéra ještě další dodávka od firmy Pfizer o objemu 19 500 dávek, která by mohla být k dispozici také ještě v prosinci. Tato dodávka by byla rozdělena přímo do nemocnic v krajích, řekl Babiš.

Babiš také jednal kvůli očkování s ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňkem Kabátkem o úhradách za péči. „Budeme potřebovat, aby očkování šlo nonstop. A to samozřejmě znamená přesčasy, vyšší úhrady, více peněz pro nemocnice,“ řekl premiér. Je nutné podle něj rovněž apelovat na zaměstnavatele, aby pracovníkům umožnili jít se nechat naočkovat.