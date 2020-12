Zeman půjde příkladem, nechá se naočkovat. Ale ‚šaškárně s televizními kamerami‘ se vyhne

Praha Vakcína je podle prezidenta Miloše Zemana zřejmě jedinou cestou z koronavirové krize. Naočkovat se nechá, byť ne před televizními kamerami. Zeman to řekl v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS. Poděkoval vládě za postup v boji proti nákaze, byť, jak uvedl, má desítky výhrad vůči zmatečnosti.

„Světlo na konci tunelu je zřejmě až vakcína. A pokud během příštího roku vakcína zabere, tak budeme z nejhoršího venku,“ uvedl prezident. Při svém očkování nebude dělat „žádnou šaškárnu s televizními kamerami“. Někteří zahraniční politici se nechávají očkovat v přímém přenosu na podporu vakcinace proti koronaviru. „Když se lidé dozvědí, že se prezident nechal očkovat, tak tato informace je důležitá,“ podotkl Zeman.



„Počkám si, až projde první vlna, to jsou zdravotníci, druhá vlna, to jsou pracovníci integrovaného záchranného systému. A já se pak zařadím mezi všechny ostatní občany,“ řekl. Dal by přednost vakcíně, u níž postačí jedna aplikace.

Zeman se vyslovil pro rozumnou marketingovou kampaň na podporu očkování. Podobně jako premiér Andrej Babiš (ANO), opozice a odborníci na marketing kritizoval inzerát, který minulý týden publikovalo ministerstvo zdravotnictví. „Kdybych nebyl prezident, tak by mě to odpudilo,“ uvedl Zeman.

Míní, že základní příčinou zpoždění Česka v přípravě očkování lidí je častá výměna ministrů zdravotnictví, když se v této funkci vystřídali v krátkém čase Adam Vojtěch (za ANO), Roman Prymula a Jan Blatný. „Skluz se dá dohnat. Není problém s vakcínou, problém je s očkovacími centry. Myslím si, ta dosud nejsou připravena a je to chyba,“ podotkl prezident.

Zatímco vládě, zdravotníkům, vojákům, hasičům nebo policistům poděkoval, opět se opřel do těch, „kdo jen poštěkávají a kritizují“. Mezi ně zařadil opozici, některá média a lidi, kteří se nenávistně vyjadřují na sociálních sítích. Na druhou stranu Zeman míní, že vláda by měla přijmout jakýkoli konkrétní pozitivní opoziční návrh. Domnívá se však, že takových návrhů je málo.

Zeman měl při rozhovoru předtáčeném v sobotu na lánském zámku i nadále na zraněné paži ortézu. Ruku si prezident zlomil na konci srpna a musel v Ústřední vojenské nemocnici podstoupit operaci. Uvedl, že v pondělí absolvuje další rentgenové vyšetření a doufá, že už ortézu bude moci sundat.