Vakcíny jsou na obzoru, ale jen pro některé. Proč se nemohou nechat očkovat naši nejmladší?

Praha Vakcína proti covidu je v současnosti jedním z nejzásadnějších témat. Český premiér Andrej Babiš oznámil, že tlačí na Evropskou unii, aby se začalo očkovat co nejdříve, což by se mělo stát již 27. prosince. Primárně se budou vakcinovat zdravotníci, pracovníci v sociálních službách a ohrožené skupiny. Jedna skupina ale chybí. Nezapomnělo se na děti?

Díky celosvětovému úsilí vznikla vakcína proti covidu ve velice rychlém čase, ačkoliv žádná ze tří fází testování před schválením nebyla ošizena. Například ve Spojených státech amerických, kde vznikla jedna z vakcín - ta vyvinutá americkou farmaceutickou společností Pfizer - a kde se začalo jako v jedné z prvních zemí Západu očkovat, dosud nebyly ale podle serveru The New York Times zahájeny žádné studie, které by určily, zda jsou tyto vakcíny pro děti bezpečné a účinné.



Omylem se však na děti zapomnělo. Očkování pro naše nejmenší bude mít za vakcínami pro dospělé zpoždění, a to nejen v Česku, ale po celém světě. Nové léky - a pro vakcíny to platí dvojnásobně - se nejprve testují na dospělých, až poté na dětech. Dětská těla - na rozdíl od těch patřících dospělým - jsou stále ve vývinu, tedy mohou mít jinou reakci na organismu cizí látky.

I u mnoha vakcín, které byly od počátku navrženy k podávání dětem - třeba vakcína proti spalničkám, obrně či tetanu - se začínalo s testy na dospělých, aby se vyloučily všechny zásadní vedlejší účinky, které by očkování mohlo mít. Vakcíny vyžadují obzvláště přísné testy proto, že se zásadně liší od léků, určených jen pro omezený počet lidí, kteří jsou sužováni určitým onemocněním. Na druhou stranu jsou vakcíny podávány milionům zdravých lidí, aby se zabránilo jejich onemocnění.

Až tehdy, kdy vědci na dospělé populaci nezjistí žádné vážné vedlejší účinky, začnou je testovat u dětí: nejčastěji začínají u teenagerů a pak se propracovávají k dětem nižšího věku. Děti obecně nemohou dostat žádnou vakcínu, dokud není schválena přímo pro jejich věk. Producenti očkování si jsou velmi dobře vědomi toho, že děti nejsou jen miniaturami dospělých.

Jejich fyziologie se liší a to může ovlivnit způsob, jakým vakcíny fungují. Například protože jsou dýchací cesty dětí menší, mohou být citlivější již k nižší úrovni zánětu, pro dospělého přitom ještě neškodné. Je tak možné, že covidová vakcína pro naše nejmladší se bude sestávat z naprosto jiného dávkování, než ta pro dospělé. Je tomu tak i u jiných vakcín: děti například dostávají menší dávky očkování proti hepatitidě B, ale větší dávky očkování proti černému kašli.

„Pokud na nás začátkem roku 2021 nebudou čekat žádná překvapení, pak je to pevný základ, podle něhož se můžeme dívat na dospívající a malé děti,“ říká pro server The Wall Street Journal Cody Meissner, profesor pediatrie v dětské nemocnici Tufts a člen federálního poradního výboru, který vydává doporučení americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv.

Až testy začnou, může trvat až rok, než budou vakcíny proti nemoci covid-19 připraveny pro děti. Je nutné, aby pokusy začaly v malém rozsahu. Vědci podají asi jen půl tuctu dětí malou dávku vakcíny a poté je budou několik dní sledovat. Následně by se zkouška mohla rozšířit na desítky a poté na stovky dětí. Je tedy pravděpodobné, že se nestihne proočkování děti ani před začátkem školního roku 2021/22.

Co se konkrétně covidu týče, dospělí jsou také vystaveni výrazně vyššímu riziku těžkého průběhu. V pátek vydalo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí studii, v níž dospěli vědci k závěru, že z více než 190 tisíc lidí, kteří zemřeli ve Spojených státech na covid-19, bylo pouze 121 mladších 21 let. Podobně je tomu s mírou hospitalizace: u dětí mladších 18 let je 20krát nižší šance než u dospělých.