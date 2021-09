Nezákonná protiepidemická opatření vznikají údajně přímo na objednávku ministerstva

Podle Reflexu jsou opatření údajně „spíchnutá“ tak, aby se vlk (v tomto případě Nejvyšší správní soud) nažral a koza (resort zdravotnictví) zůstala celá.



Na nahrávce z letošního 14. června se řeší návrh nového mimořádného opatření o testování zaměstnanců vracejících se z dovolených, který radě představil vedoucí legislativního oddělení na ministerstvu zdravotnictví Jan Knytl. Jeho šéf, ministr Adam Vojtěch, jej totiž chtěl za pár hodin předložit na vládě.



Narychlo proto byla svolána online schůze přes telekonferenci. Právníci, kteří jsou zároveň členy legislativní rady, návrh ostře kritizují. Argumentují, že Nejvyšší správní soud opatření „rozcupuje“.

Oficiální odůvodnění návrhu, aby se všichni zaměstnanci ve státních podnicích a firmách po návratu z dovolených testovali, je prosté - zamezení zavlečení a šíření nové mutace delta.



Z neoficiální nahrávky z jednání, kterou má Reflex k dispozici, však vyplývá, že šlo o nahrazení plošného testování zaměstnanců, které muselo ministerstvo na příkaz Nejvyššího správního soudu zrušit.



Jednání z čekárny

„Jednoduše v okamžiku, kdy končí plošné testování zaměstnanců, tak tohle má být do jisté míry méně plošná náhrada. Není to náhrada zcela dostatečná, o něco hůř odůvodnitelná,“ přiznává „off record“ Knytl z čekárny zubaře, odkud se na telekonferenci připojil.



Právníci však návrh neoblomně označují za nelogické, nepodložené, až diskriminační. „My tady píšeme něco na základě politického zadání, které pro nás v tuto chvíli není úplně měnitelné,“ dodává Knytl zarputile, právě on a má totiž za úkol návrh mimořádného opatření na jednání obhájit.

Politické zadání nad odborný postup

„Já s vámi soucítím a ve vaší kůži bych být nechtěl. A asi nikdo z nás tady,“ odpovídá mu Jan Kněžínek, místopředseda Legislativní rady vlády. Kněžínek zároveň působí jako náměstek ministryně spravedlnosti, podle Reflexu tak o praxi, kdy opatření vznikají na základě politického zadání místo odborného postupu, ví i vedení ministerstva Marie Benešové.

Experti se na jednání následně shodují, že takový návrh nemůže být vládě předložen „s klidným svědomím“, i kdyby to bylo bez odůvodnění.

„Na vládu to navíc ještě chodí bez odůvodnění. To se pak dopisuje podle toho, co se ještě případně na vládě upraví, což taky není úplně výjimečné. Samozřejmě tohle je přesně cesta do pekel, proč se ty soudy prohrávají,“ prozrazuje další diskutabilní praktiku Kněžínek.



Na jednání vlády návrh opatření nakonec ani nedorazil. Místo toho ještě ten večer ministerstvo vydalo opatření, že se musí testovat každý, kdo se vrátí ze zahraničí.



Redakce iDNES.cz se obrátila na základě článku na ministerstvo zdravotnictví s žádostí o reakci a vysvětlení. „MZ striktně odmítá, že by ochranná opatření vznikala na základě politického zadání nebo jakkoliv nestandardně. Protiepidemická opatření reagují na aktuální epidemickou situaci a vznikají na základě odborných doporučení. Protiepidemická opatření formuluje sekce hlavní hygieničky ČR ve spolupráci se sekcí legislativní, která pak odpovídá za zákonnost a právní čistotu dokumentu,“ uvedl mluvčí resortu Daniel Köppl.

Opatření jsou podle konzultována i s odbornými skupinami. „Skutečnost, že zaměstnanec ministerstva zdravotnictví pracuje na základě pokynů svých nadřízených není podle našeho názoru ničím překvapujícím. Podstatné je, že právě odpovědností pana Knytla je, aby opatření byla v souladu se zákonem a dostatečně odůvodněná. To je jeho úkolem, na kterém pracuje se svým nadřízeným - náměstkem pro legislativu a právo, který je ve finále za přípravu těchto opatření odpovědný,“ dodal.

Snížení platů úředníkům

Po auditu na ministerstvu zdravotnictví zadanému kvůli přípravě protiepidemických opatření rušených soudy budou mít odpovědní úředníci snížené platy, výpověď ale nikdo nedostane.



Kontroloři podle serveru iROZHLAS.cz vedle nerespektování nejvyšších soudních autorit identifikovali tři hlavní pochybení. Úředníci mají vše napravit do konce října.

Koronavirová opatření vydávaná ministerstvem zdravotnictví má nově přezkoumávat Legislativní rada vlády.



Soudy zrušily více než 25 mimořádných opatření, které ministerstvo v době boje proti epidemii covidu-19 vydalo. Často argumentovaly tím, že nebyly dobře odůvodněné. Vojtěch proto po svém návratu do čela resortu zadal v červnu audit, aby prověřil, zda a kteří jeho podřízení chybovali.



Korunu všemu nasadil již v minulosti ministr zdravotnictví Petr Arenberger, když na tiskové konferenci rovnou přiznal, že oznamovaná opatření patrně soudy neprojdou, ale že dokud nebudou zrušeny, mohou pomoci v boji proti epidemii.