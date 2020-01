První místopředsedkyní Pirátů bude i nadále poslankyně Richterová

Ostrava První místopředsedkyní Pirátů bude i další dva roky poslankyně Olga Richterová. Na sobotním celostátním fóru v Ostravě zvítězila ve druhém kole volby. O dalších třech místopředsedech rozhodnou Piráti v hlasováních později odpoledne, o místa se ucházejí čtyři kandidáti.

Richterovou podpořilo 288 z 564 hlasujících. Za ní skončil se 160 hlasy místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, který před druhým kolem volby vyzval Piráty, aby hlasovali právě pro Richterovou. Zvolená první místopředsedkyně za to po zveřejnění výsledků poděkovala. „Není tolik politických stran, kde by přímo někdo řekl ‚nevolte mě‘. To je něco výjimečného,“ řekla.

Richterová by se jako první místopředsedkyně i nadále chtěla zasadit o propojování strany. „Stejně tak jsem jedním z nositelů takového rozvojového programu Pirátů, hodně se snažíme vzdělávat naše lidi, jak v těch odborných tématech, tak ve věcech lídrovství,“ jmenovala své cíle. Domnívá se, že je nutné řešit sociální problémy i skutečnost, že struktura české ekonomiky není do budoucna udržitelná. „Strukturální proměna ekonomiky je ve skutečnosti jedním z největších témat pro ten příští rok, na tom budeme pracovat,“ řekla Richterová.

Znovuzvolený předseda Pirátů Ivan Bartoš po zveřejnění výsledků volby řekl, že Richterová v uplynulých letech odvedla na místopředsednické pozici hodně práce a vyjádřil přesvědčení, že se mu s ní bude dobře spolupracovat i nadále. Podle staronového předsedy strany je příkladem pro ostatní Piráty a právem dostala znovu důvěru členské základny, ocenil rovněž její práci ve Sněmovně. „Pro mě je nejdůležitější v politice, ale i v životě to anglické lead by example (vést příkladem). Jsem rád, že Olga je první místopředsedkyně, protože si myslím, že svojí prací, chováním, vystupováním, ale i lidským přístupem ten příklad ostatním dává,“ doplnil Bartoš.

Pikal se bude ucházet o zvolení na další místopředsednický post. Vedle něj jsou kandidáty nynější místopředseda strany Radek Holomčík, europoslankyně Markéta Gregorová a ostravský zastupitel a vedoucí administrativního odboru strany Martin Kučera.