Koronavirem se v Česku nakazil první policista, je z Olomouckého kraje. 279 jich je v karanténě

Praha První policista v Česku má pozitivní test na nový typ koronaviru, je z Olomouckého kraje. Počet policistů v karanténě kvůli podezření na nákazu od neděle stoupl o 16 na 279. Vyplynulo to z pondělního vyjádření policie na twitteru a tiskového oddělení policejního prezidia pro ČTK. Policejní sbor čítá asi 40 000 příslušníků.

Policie v neděli informovala, že s ohledem na ochranu před nákazou omezí tzv. bagatelní činnost, při které policisté přijdou do kontaktu s lidmi. Týká se to mimo jiné preventivních dopravních kontrol a upraveno bylo i vnitřní fungování v úřadovnách a služebnách. Vnitřní doporučující stanovisko vydal v sobotu policejní prezident Jan Švejdar.



S ohledem na množící se dotazy novinářů na počty policistů v karanténě sdělujeme, že se včera zveřejněný údaj zvýšil o 16 a v karanténě je 279 policistů. Bohužel máme i první případ policisty s pozitivním výsledkem testování na koronavirus.#policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) March 16, 2020

Podle dřívějšího vyjádření policejního prezidia to ale rozhodně neznamená, že by policisté přestali vykonávat svou práci. Pouze omezí výkon zmíněné tzv. bagatelní činnosti. Zároveň jim bylo doporučeno, aby co nejvíc agendy vyřizovali bezkontaktně. „Na úřadovnách jsou rozděleni na dvě skupiny, které se nepotkají, neboť do karantény již odcházejí kvůli nakažení při výkonu služby,“ řekla v neděli mluvčí Kateřina Rendlová. Změněno bylo i fungování jídelen.

V Česku bylo v pondělí ráno potvrzeno 298 případů nákazy koronavirem, proti nedělnímu ránu o 84 více. Na Olomoucku hygienici v pondělí ráno kvůli vyššímu počtu nakažených a potenciálně nakažených kontaktů uzavřeli 21 obcí včetně Uničova, Červenky a Litovle. Lidé nemohou dané území opustit a mají zakázaný i pohyb mimo místo jejich trvalého pobytu. Současně jsou uzavřeny sjezdy na dálnici D35 a nájezdy 248 a 253 na dálnici u Litovle.