S Babišem se dohodnout nedá. Exkomunisty na Hrad nepodpořím, říká Josef Středula

Lidovky.cz: Většina analytiků považovala za nepříznivý zlom ve vaší prezidentské kandidatuře, když jste na říjnové odborářské demonstraci nezaplnil celé Václavské náměstí. Přišlo jen pár tisíc lidí. Považujete to také za nepříznivý zlom?

Vůbec ne, je to naopak. V neklidné době jsme udělali demonstraci přesně cílenou, zřetelnou, slušnou a ještě jsme se navíc distancovali od těch, kteří na svých demonstracích mluvili o ředění národa. Sedm tisíc lidí není málo. Není to žádná prohra ani okamžik zlomu.

Lidovky.cz: Vy jste ale avizoval, že zaplníte celý Václavák. Takže se vaše očekávání nenaplnilo.

Mé očekávání bylo zcela relevantní. My jsme o naší demonstraci rozhodli 22. srpna, v té době žádná jiná hlášená nebyla. Než se 8. října uskutečnila, proběhly dvě jiné demonstrace. Takže z tohoto pohledu bylo očekávání realistické. To, že mezitím byly jiné demonstrace, to se prostě stává.

Lidovky.cz: Jak to, že vás nepodpořily odbory?

A jak to souvisí s prezidentskou kampaní? To byla demonstrace, kterou svolaly odbory. Nesvolal ji Středula kvůli tomu, že kandiduje na prezidenta. Vy se opětovně snažíte říct, že to má nějakou souvislost. Když politická strana vyvíjí aktivitu a její lídr je kandidát na prezidenta, je to politické. To je zcela jiná situace. Tuto akci svolaly odbory, byla slušná a důstojná, bez jakýchkoli doprovodných jevů, který byly kritizovány na jiných demonstracích.

Lidovky.cz: Myslíte si, že vám odboráři a jejich rodinní příslušníci dají v prvním kole prezidentské volby svůj hlas?

Nad tím jsem neuvažoval. Jsou to svobodní lidé a nikdo jim nemůže nařídit, aby se chovali tak či onak.

Lidovky.cz: Říká se, že jste v průběhu podzimu ještě než Andrej Babiš oznámil svou kandidaturu na prezidenta, chtěl, aby vás podpořil v kampani.

To si myslíte, že jde s Andrejem Babišem něco takového dohodnout?

Lidovky.cz: Já se ptám, jestli jste to zkoušel.

Já vám na to odpovídám.

Lidovky.cz: Takže tvrdíte, že nezkoušel.

Já si myslím, že se s Andrejem Babišem nedá dohodnout. A neříkám to jen já, říká to spoustu jiných lidí.

Lidovky.cz: Pro účast v prezidentské volbě jste sbíral podpisy občanů, nakonec jste odevzdal podpisy senátorů. Senátor Patrik Kunčar (KDU-ČSL) chtěl od vás za podpis slib, že v druhém kole – pokud se do něj sám nedostanete – nevyjádříte podporu Andreji Babišovi.

Já jsem nemusel v této věci nic slibovat. Nepodpořím žádného komunistického kandidáta, pokud by byl v druhém kole. Je to pro mě principiálně neakceptovatelná záležitost. Andreje Babiše, Petra Pavla nebo Tomáše Zimu, pokud by se dostali do druhého kola, nepodpořím.

Lidovky.cz: Se senátory jste vaši případnou podporu protikandidáta ve druhém kole ale řešil.

Oni se samozřejmě ptají, jaké jsou moje postoje. Předpokládám, že to udělali i u jiných kandidátů, se kterými mluvili. U mě je to ale principiální záležitost, na kterou se nemuseli ptát. Kdyby znali mé názory, bylo by jim to jasné dopředu.

Lidovky.cz: Koho byste tedy podpořil v druhém kole?

Vím, koho nepodpořím. A podpořím někoho, o kom budu přesvědčen, že zvládne krizi, která nás čeká.

Lidovky.cz: Podpořil byste Danuši Nerudovou?

Nevím, kdo bude v druhém kole.

Lidovky.cz: To nevíme nikdo, volební průzkumy nicméně favorizují Danuši Nerudovou, Andreje Babiše a Petra Pavla.

Průzkumy pro mě nejsou relevantní. Jsem člověk, který se v politice pohybuje velmi dlouho, ty lidi znám a umím si představit, co dovedou a co nedovedou. A až podle toho, kdo postoupí do druhého kola, se rozhodnu.

Lidovky.cz: Připouštíte si, že se třeba do druhého kola nedostanete? Například průzkum od společnosti Median vám dává jen 3,5 % hlasů.

Když byla první přímá volba prezidenta, do druhého kola se dostali kandidáti, kteří se v průzkumech umístili na druhém a pátém místě. (Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman – pozn. red.) Nikdo neumíme předvídat, jak se volič zachová v den volby. To záleží jen na něm. Průzkumy jsou orientační záležitost, až volby jsou skutečné referendum.

Lidovky.cz: Co považujete za svou silnou stránku? Proč byste vy měl být prezidentem?

Jsem člověk, který se 30 let snaží dosáhnout toho, aby měli lidé důstojnější život. Zvláště ti, kteří jsou poctiví a poctivě pracují. Ví se o mně, že jsem velmi tvrdý vyjednávač. To je schopnost, která se rozhodně na Pražském hradě hodí. Nejsem politik, tudíž nejsem vazalem žádné politické strany. Ale na straně druhé znám politiku nesmírně dobře, protože se v ní pohybuji. To jsou výrazné přednosti. A znám život lidí, setkávám se s nimi a obyčejný život s nimi také žiji.

Lidovky.cz: Přemýšlel jste o tom, že byste vstoupil do nějaké politické strany? Třeba pokud nevyjde prezidentská volba.

Co bude po volbách, to nevím. 30 let jsem nevstoupil do žádné politické strany. Nyní takovou představu nemám.

Lidovky.cz: Nechtěl byste založit vlastní stranu?

V této chvíli se nezabývám tím, co se bude dít po volbách. Zabývám se jen volbou prezidenta.

Lidovky.cz: Může být vaším handicapem, že nemáte vystudovanou vysokou školu?

Ne. Studium trvá jen určitý úsek, daleko cennější jsou zkušenosti získané v průběhu života. Vystudoval jsem strojařinu a nenapadlo mě, že se jednou budu velmi obratně pohybovat v makroekonomii, mikroekonomii, sociologii a politologii.

Lidovky.cz: Jedním z témat vaší prezidentské kampaně je energetika. Jak byste v současné situaci řešil ceny energií?

Problém začal daleko dříve. Tím, že jsme přistoupili na Green Deal a že vláda Andreje Babiše zcela ignorovala to, že v Green Dealu je napsáno, že se máme věnovat problematice energetické chudoby. Vrátilo se nám to, že Babišova vláda neudělala nic. Máme tu enormní růst cen, na který se nikdo nenachystal. V chybách pokračuje i vláda Petra Fialy, protože ani teď nic neděláme s vysokými cenami a obrovskou inflací.

Lidovky.cz: Co konkrétně by se mělo stát?

Otevírá se debata, jak bude česká energetika vypadat v budoucnosti. Bude zestátněná, nebo půjdeme dosavadní cestou? Pak je ale otázka, jestli budou ceny ještě udržitelné. Kdo si uvědomuje, jak vážná věc to je, bude činit kroky. Pro většinu občanů i firem je neakceptovatelná představa, že vyrábíme levnou elektrickou energii, prodáváme ji na burzu a potom ji za velmi drahé peníze nakupujeme.

Lidovky.cz: Jinými slovy jste pro zestátnění energetiky.

Hledal bych racionální přístupy tak, aby to nezpůsobilo kolaps české ekonomiky a neschopnost lidí zaplatit účty za elektřinu a za teplo. Čeká nás recese, vysoké deficity veřejných financí, na kterých se významným způsobem podílel i jeden z kandidátů na prezidenta. A nesouhlasím s tím, aby se to řešilo na úkor lidí. Prodlužování věku pro odchod do důchodu, rozdělení zdravotní péče, úvahy o znovuzavedení karenční doby, to znamená neplacené dny, kdy je člověk na nemocenské. Jestli chtějí vlády takto řešit své vlastní politické chyby, může to dopadnou velice vážnou politickou odbočkou. Lidé začnou hledat jednoduché návody. A to může znamenat takovou radikalizaci společnosti, kterou jsme tu ještě nezažili.

Lidovky.cz: Bojíte se extremismu. Jak byste jako prezident vystupoval, abyste lidi uklidnil?

Aktivně. Chtěl bych slyšet názory lidí, kteří protestují. Stejně tak bych často chodil na vládu a do sněmovny a Senátu, což je právo prezidenta. A společně s politiky bych hledal návody, jak by mohla vláda pokračovat, aby situaci zklidnila. Jestli se to nestane, máme o jeden velký problém navíc.