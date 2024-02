Zadržený šéf jihlavské nemocnice zůstává ve funkci. Nemáme informace, hájí ho kraj

„Vše už funguje normálně, ředitelství je otevřené, režim je naprosto standardní. Pro pacienty se také nic nezměnilo,“ informovala během úterý tisková mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Jak v pondělí večer oznámil tiskový odbor Úřadu evropského veřejného žalobce, důvodem zásahu bylo podezření z korupce při dodávkách zdravotnického materiálu do nemocnic. Kromě jihlavské nemocnice zasahovali policisté i v nemocnici v Ústí nad Labem a celkem v jedenácti městech v republice. Police v té souvislosti zadržela deset osob, mezi kterými je i ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev.

Rada Kraje Vysočina zatím nejednala o jeho odvolání. Podle hejtmana Vítězslava Schreka se o tom radní bavili pouze v teoretické rovině. „Zatím vyčkáváme. Je to závažná záležitost, my ji rozhodně nebereme na lehkou váhu, ale nechceme nikterak předjímat,“ konstatoval.

„Policie má lhůtu, po kterou může osoby zadržet. Předpokládáme, že to za těch 48 hodin nějakým způsobem vyřeší. Vyčkáme na to, jaké bude stanovisko orgánů činných v trestním řízení. Předpokládám, že nám situaci objasní. Na základě toho budeme dál jednat,“ řekl hejtman.

Jak také řekl, nikdo z policie ani z NCOZ hejtmanství zatím nekontaktoval. „My v podstatě nevíme, co se stalo, na základě čeho byl či nebyl ředitel nemocnice zadržen. My vlastně ani nevíme, že byl zadržen. Nikdo nám to nesdělil. Informace máme jenom zprostředkovaně z médií,“ poznamenal Schrek.

Až na základě informací od policie bude kraj také rozhodovat o mimořádné kontrole v nemocnici. „Vlastně ani nevíme, v čem ten problém v tuto chvíli tkví, takže ani nevíme, na co bychom se měli zaměřit,“ řekl hejtman s tím, že poslední běžná finanční kontrola se v nemocnici dělala naposledy v roce 2022.

Nemocnici, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina a patří k největším v kraji, nyní řídí náměstci ředitele.