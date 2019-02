Ředitel středočeského úřadu odmítl souvislost sloučení odborů s kauzou Babiš

Praha V oddělení přestupků na středočeském krajském úřadu, které by mělo rozhodovat o odvolání v kauze údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), žádné personální změny nenastaly. Novinářům to ve čtvrtek řekl ředitel krajského úřadu Jiří Holub. Toto oddělení bude dál rozhodovat samostatně bez ohledu na reorganizaci úřadu.

Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Městský úřad v Černošicích mu za přestupek v podobě střetu zájmů uložil pokutu, podle deníku Právo šlo o 200 000 korun. Babiš se odvolal, kauzou by se tak mohli brzy zabývat krajští úředníci. Podle Holuba spis zatím na krajský úřad nedorazil.

Babišovo odvolání má nově spadat pod odbor legislativně právní a tím pádem i pod nového vedoucího Vladimíra Černého. Předchozí šéfka odboru správních agend Alice Opočenská má nyní na starosti zdravotnictví. Do odboru legislativně právního se začlenila čtyři oddělení - přestupků, správních agend, občanských agend a krajského živnostenského úřadu. Podle Holuba tato interní změna nemá vliv na výkon přenesené působnosti.

„Náplně činnosti všech oddělení a jejich personální obsazení zůstávají beze změny. Přestupkovou agendu nadále řeší oddělení přestupků, které je - opakuji - stále stejně personálně obsazeno, a rozhoduje prostřednictvím úředně oprávněné osoby. Na tento proces nemá a ze zákona nemůže mít vliv ani zástupce samosprávy, tedy politik, a nemůže ho ovlivnit ani ředitel úřadu, tedy já,“ uvedl Holub. I hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) už dříve odmítla, že by měla vliv na rozhodování v Babišově kauze.

Holubův zástupce pro sekci finanční a územní správy Roman Šubert podotkl, že Černý pracuje na úřadě od roku 2014 a vedoucím odboru legislativně právního je od loňského dubna. Zástupci kraje zdůraznili, že vedoucí odboru nejsou úředně oprávněnými osobami a kauzu vůbec neřeší.

Verdikt o sloučení odborů padl tři dny po rozhodnutí v kauze Babiš

Premiér se ve správním řízení hájí tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Tvrdí, že tak splnil povinnosti, které ukládá zákon o střetu zájmů. Podnět černošické radnici odeslala loni v srpnu Transparency International ČR, podle níž Babiš Agrofert ovládá i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon. Radnice v Černošicích je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, v nichž premiér žije. Správní řízení s Babišem bylo zahájeno koncem listopadu.

Kritici poukazují na to, že černošický úřad v řízení s Babišem vydal rozhodnutí 21. ledna a verdikt o sloučení odborů na krajském úřadě padl o tři dny později. Holubův zástupce pro sekci finanční a územní správy Roman Šubert na tiskové konferenci vysvětloval, co reorganizaci předcházelo. Poukázal na to, že loni 28. listopadu se vzdala funkce vedoucí krajského odboru zdravotnictví Zdeňka Salcman Kučerová.

Následující den byla pověřena touto funkcí Alice Opočenská, v té době vedoucí odboru správních agend. Následně bylo 6. prosince rozhodnuto o vyhlášení výběrového řízení na vedoucí odboru zdravotnictví, konalo se 4. ledna. Rada kraje 14. ledna jmenovala Opočenskou do čela odboru zdravotnictví s účinností od 1. února. Poté 24. ledna bylo rozhodnuto o sloučení odborů legislativně právního a správních agend s účinností od 1. února.

Holub nechtěl spekulovat, co by se stalo, kdyby příslušný krajský úředník nechtěl v Babišově kauze rozhodnout a zda je taková možnost přípustná. Podotkl, že proces postupuje podle správního řádu. „Nespekulujme nad věcmi, které se nedějí,“ dodal Holub.