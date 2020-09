Reportáž z příprav na covidové volby: zajistí je armáda, členové komisí ‚si smí odskočit na oběd‘

Semtín (Pardubice) Muž v uniformě s černou rouškou nakukuje do našeho auta, aby zkontroloval, že do areálu nevjede někdo neohlášený. Naše jména jsou na seznamu a tak projíždíme dál. Ocitáme se na půdě logistického střediska v Semtíně u Pardubic, odkud putují zásoby našim vojákům na zahraničních misích. Tentokrát si tu ale armáda vyzkouší něco jiného – své zapojení do podzimních krajských a senátních voleb.

U tmavě zeleného prostorného stanu nás už vítá ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Petr Vokáč. Za ním už stojí připravení příslušníci armády; jen přes uniformy mají obléknuté modré ochranné pláště, štíty přes obličej, roušky a rukavice. „Teď uvidíte, jak bude probíhat volba skrze tzv. drive-in,“ vysvětluje Vokáč. Možnost volit ze svého auta dostanou ve středu 30. září ti, jimž hygienici nařídili karanténu kvůli onemocnění covidem-19. Pod pražícím sluncem v Semtíně už ale začíná simulace. O pár desítek metrů dál stojí dvoučlenná hlídka dopravní policie, která má regulovat dopravu u každého volebního stanoviště. Těch bude po republice celkem 78, z toho dvě v Praze. Každé bude otevřené mezi sedmou hodinou ranní a třetí hodinou odpoledne. V jednu chvíli ale může u stanu stát pouze jeden vůz. Poté, co volební komise mávne, pouští policisté auto ke stanu. Modelová řidička černé škodovky už má připravenou občanku, kterou si první „komisař“ vezme, aby u zapisovatele ověřil, že dotyčný má právo na místě odvolit. Poté už vozidlo míří k připravené urně. „Kdybyste náhodou trochu přejeli, komise vám urnu přiblíží nebo potřebně nastaví,“ ujišťuje Vokáč a dodává, že při hlasování v krajských volbách lidé mohou udělovat preferenční hlasy. Proto by si prý měl každý dovézt vlastní psací potřebu. V autě už mezitím proběhlo vložení hlasovacího lístku do obálky a ta okénkem putuje do urny. Odvolit tímto způsobem může klidně i pětičlenná rodina. Ředitel odboru voleb však připouští, že se tímto postupem lidé připravují částečně o možnost volit tajně. „Tajnost není úplně stoprocentní. Bereme to ale tak, že lidé, kteří si do auta sednou pro odvolení dohromady, se této tajnosti z části vzdávají,“ vysvětluje. Bude mít každé místo svou přestávku? Před samotným hlasovacím stanovištěm stojí u cesty dvě cedule oznamující, že zde mohou volit pouze občané s trvalým bydlištěm na území Pardubického kraje. Zaujme ale jiná nečekaná informace. „Provozní přestávka od 11:30 do 12:00,“ hlásá nápis. Ptáme se proto ředitele Vokáče, zda to tak bude mít celá republika. „Každá komise si může přestávku 30 minut udělat podle svého uvážení,“ odpovídá zástupce resortu vnitra. V praxi to tedy může znamenat 78 různých „otevíracích dob“ hlasovacích míst. Po dotazech redaktora serveru Lidovky.cz Vokáč ještě dodává, že se jedná o dobrou připomínku a na pondělním jednání se zástupci krajů tuto připomínku bude tlumočit. Ideální by podle něj bylo, kdyby kraje na svých webech termíny přestávek svých drive-in stanovišť zveřejnily. Kromě uren připravených pro automobilisty mohou lidé s nařízenou karanténou hlasovat ještě dalšíma dvěma způsoby. V rámci krajů budou působit také mobilní covidní komise a ve výjimečných případech může ministerstvo vnitra zřídit také speciální volební okrsek; třeba v případech, kdy do karantény poputuje celé zařízení, například domov důchodců. Volby do zastupitelstev krajů proběhnou spolu s volbami do třetiny Senátu 2. a 3. října. Druhé kolo senátních voleb proběhne o týden později, tedy 9. a 10. října.