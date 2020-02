Měl volat centrálu a nenechat ženu nastoupit, říká expertka o surovém taxikáři. Prý nechtěl ‚chlupaté auto‘

Praha Video, na němž řidič alternativní taxislužby Bolt v Praze z auta surově vyhazuje na ulici nevidomou Květu Šubrtovou, protože odmítá přepravit také jejího vodicího psa, pobouřilo veřejnost. Případ je příkladem – byť extrémním – dlouhodobé diskriminace lidí s asistenčními a vodicími psy. „Psychická napadení a vyhazovy jsou docela běžné,“ říká ředitelka Centra výcviku psů pro postižené Helppes Zuzana Daušová.

Daušová nabídla scénář, který mohl incidentu předejít. „(Řidič) ji vůbec neměl nechat nastoupit. Rozumím tomu, že šofér nechtěl psa do auta, měl ale říct: Paní, já vás nevezmu, zavolám na centrálu, pošlou vám někoho, kdo vozí psy,“ popsala Daušová ideální postup v obdobných případech. Většina taxislužeb podle ní problém s převozem psů handicapovaných zákazníků nemá, pokud o tom řidiči dopředu vědí. Sama má dobrou zkušenost třeba s AAA Radiotaxi.

Společnost Uber, další z alternativních taxislužeb, vyžaduje u svých řidičů výslovný souhlas s přepravou asistenčních psů a handicapovaných pasažérů. Jako pochybení jednotlivce vidí incident i taxislužba Liftago, jež má aplikaci upravenou pro nevidomé. „Ne všichni řidiči psa převážet mohou, proto je nenutíme – důvodů je více, od alergie řidičů až po velikost či vhodnost vozu. Zákazník si pak vybírá jen z nabídek řidičů, kteří o přepravě psa věděli,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí Liftaga Tomáš Kápl.

Taxikářovo násilné chování odsoudil český premiér Andrej Babiš i spoluzakladatel estonského Boltu Martin Villig. „Chceme se omluvit zákaznici. Řidič se zachoval špatně. Nesmí použít fyzickou sílu proti osobě,“ řekl Villig v estonském sídle společnosti, kam Babiš neplánovaně zavítal v rámci své oficiální návštěvy země.

Firma již v pondělí ukončila s taxikářem spolupráci. „Selhání partnerského řidiče Boltu nesouvisí s jakýmikoliv podmínkami (taxislužby – pozn. red.), ale šlo o zásadní individuální selhání, které je pro Bolt neakceptovatelné,“ řekl serveru Lidovky.cz mediální zástupce firmy Jan Novosad.

Upozornil také, že české zákony neukládají taxikářům povinnost souhlasit s přepravou psů. Firma proto cestujícím doporučuje, aby řidiče ihned po přijetí objednávky kontaktovali telefonicky a dohodli se s ním. „Aplikace tohle spojení s řidičem umožňuje skrze stisknutí jediného tlačítka,“ uvedl Novosad.

Případem se zabývá policie. Taxikář je podezřelý ze spáchání přestupku proti občanskému soužití.

Chlupaté auto

Incident se odehrál v pondělí na pražském Žižkově, kde nevidomá žena zabloudila. Pomoc našla v hotelu u personálu, který jí pomohl objednat odvoz přes telefonní sdílenou aplikaci Bolt. Jenže poté, co taxikář zjistil, že má žena s sebou také vodicího psa, jí začal agresivně nadávat, že bude mít „chlupaté celé auto“.

„Řekl mi: K...., do p..., vylez z toho auta. Já jsem mu řekla, že to se přece nedělá takhle mluvit se zákazníkem. On mi řekl: Jak nedělá? Prostě vylez z toho auta,“ popsala napadená žena v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Poté, co muž vyhodil z auta psa, násilně odvlekl ze sedadla spolujezdce i nevidomou a shodil ji na silnici. Celému incidentu, na který jako první upozornil Deník N, přihlíželi svědci z blízkého hotelu, kteří zavolali policii a záchrannou službu.

Dlouhodobá diskriminace

S extrémy v podobě fyzického napadení handicapovaných se prý Daušová naštěstí příliš často nesetkává. „Naposledy asi před pěti lety, když vietnamský prodavač praštil mezi regály maminkou, která byla v obchodě s postiženým dítětem a vodicím psem. Ale slovní napadení a vyhazovy jsou docela běžné,“ popsala ředitelka Centra výcviku psů pro postižené Helppes. Podle ní se nejčastěji diskriminace děje lidem, na nichž není postižení tolik patrné, přestože využívají asistenční či vodicí psy.

„Jsou to třeba epileptici, kardiaci, diabetici, autisti, u nichž může takovéto napadení způsobit stres a vést i k epileptickému nebo srdečnímu záchvatu. U autistů či lidí s posttraumatickým syndromem třeba rok pracujeme na tom, aby vůbec šli do obchodu nebo mezi lidi, protože z nich mají trauma, fobii. Pak ale přijde aktivní prodavač případně ,sekuriťák‘ a začne na takového člověka křičet,“ uvedla Daušová s tím, že podobné situace často vedou ke zvýšení medikace.

Podobnými případy se v minulosti několikrát zabýval i úřad ombudsmana. Legislativa praví, že asistenční i vodicí psi by měli být vpuštěni do všech zdravotnických a stravovacích zařízení. „Samozřejmě je to hodně o lidech. Byť existuje zákon, vyhodit postiženého člověka s asistenčním psem občas chce i obvodní lékař,“ řekla.

Psa do kufru

Asistenčního psa využívá od narození nevidomý publicista Jakub. Taxíky jezdí často a většinou bez problémů. Přesto zmínil případy, kdy se setkal s nepochopením.

„Taxikář po mně jednou chtěl, abych svou vodicí fenu před jízdou zavřel do zavazadlového prostoru. To jsem odmítl a chtěl si ji usadit u nohou na místě pro pasažéry. Řidič byl proti, až po přímluvě mých kamarádů se nechal obměkčit,“ líčí. Jindy cestoval vozem společnosti, jež nabízela slevy pro držitele karty ZTP. Při platbě se nahlas podivil, že cena je až překvapivě nízká. Řidič mu na oplátku vyčinil.

„Řekl mi, že bych měl zaplatit ještě víc, když kvůli mému zvířeti bude muset auto čistit,“ popsal Jakub. Výjimečně čelí potížím i v divadle, tam prý ale pomohl e-mail řediteli. „Při příští návštěvě bylo vše v pořádku.“