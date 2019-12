Rodinné domy povinně ‚zezelenají‘. Povolení dostanou jen projekty s téměř nulovou spotřebou energie

PRAHA Zelená politika tu má řadu odpůrců, kteří ochranu planety považují za otravnou módu. Budou jí ale muset začít žít; dokonce budou muset žít přímo v ní – od začátku příštího roku dopadne i na menší rodinné domy povinnost stavět jedině v nejlepších energetických třídách. Útěchou odpůrcům a bonusem pro každého je, že takový dům nese značné provozní úspory, až v řádech desítek procent. V řeči peněz jde o tisíce korun.

Už nebude možné postavit budovu, která by neměla „téměř nulovou spotřebu energie“, jednoduše na ni nikdo nedostane povolení. Je na každém, jak přesně si stavbu poskládá, ale musí se vejít do stanoveného počtu bodů a koeficientů. Ty zajišťují, že domácnost nepotřebuje hodně energie, aby jí bylo teplo nebo naopak nebylo vedro, a že toho kus neletí oknem ven. Týká se to každé stavby, menší domy a provozovny jsou jen poslední v řadě, na koho povinnost dopadne.