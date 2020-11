Rouška je povinná i na chodbě bytového domu. V panelácích a činžácích by se mělo častěji uklízet

Praha Doby, kdy se Novákovi a Bartáčkovi v komedii Co je doma, to se počítá, pánové šmírovali na chodbě, jsou pryč. Ty tam jsou i pavlačové drbny, o kterých zpíval Dalibor Janda: „Na pavlači samé jé jé jé jé, drby, drby jen o nás dvou...“ Ve společných prostorech domů sice lidé tolik času netráví, povinnost nosit roušku ale platí i tam. Obecně se dá říct, že ústa a nos musí lidé chránit ve všech vnitřních prostorách mimo bydliště.

Přestože se o covidu-19 zatím mnohé neví, platí, že nemoc se přenáší při kontaktu delším než patnáct minut a na bližší vzdálenost než dva metry. „K takto dlouhým setkáním na chodbách bytových domů ani ve výtazích primárně nedochází. Na základě trasování neevidujeme a ani nemáme žádnou informaci o zvýšeném počtu pozitivně diagnostikovaných osob, které by se nakazily právě v tomto prostředí,“ uvádí mluvčí ministerstva zdravotnictví Kryštof Berka. Přesto by měli být lidé obezřetní i tam.

Co dělat s pohybem lidí po chodbách a jak prostory například dezinfikovat, řešila některá bytová družstva už na jaře. Některá za to platila tisíce korun. Další správci to odmítli s tím, že by se dostali takřka do nekonečné smyčky. „Neplánujeme otírat kliky ani tlačítka ve výtahu. To by se muselo dělat prakticky nepřetržitě,“ svěřil se pan Pavel na informačním portálu pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.



Na druhou stranu některé městské části jako například Praha 12 na svých stránkách dezinfekci společných prostor doporučovaly, stejně tak dezinfekci u vstupu do domu. Na jaře se podobný postup osvědčil ve Zlínském kraji. V Uherském Brodě a v Napajedlech používali dezinfekci společných prostor jako prevenci a podle hygieniků se tento krok osvědčil natolik, že podobný postup doporučili pro celý kraj.

Odborníci většinou doporučují zavést v panelácích a činžácích častější úklid než za normálních okolností. Vhodné jsou čisticí prostředky s chlorem. Všude nicméně platí, že rouška je základ.

V době, kdy se republika uzavřela, je chodba vedle prodejen potravin jedním z míst, kde se lidé stále ještě potkávají. Předcházet nákaze by tedy lidé měli i tam.