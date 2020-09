ROUŠKOVÝ MANUÁL: Praha přitvrdila. Kde je nově ochrana dýchacích cest povinná a kde ji mít nemusíte?

Praha Hlavní město ještě důrazněji šláplo na „koronavirovou“ brzdu. K již platným protiepidemickým opatřením ve středu přibyla další a i jejich cíl je zřejmý – zabránit dalšímu šíření nemoci covid-19 v metropoli.

Podle hlavní pražské hygieničky Zdeňky Jágrové je epidemiologická situace v metropoli „alarmující“; do úterního večera přibylo za posledních 24 hodin rekordních 221 nových případů nákazy, což je nejvyšší nárůst od začátku epidemie.

I proto se Praha nachází na epidemiologickém semaforu v oranžovém stupni, což značí počínající komunitní přenos nákazy, kdy infikovaní nevědí, od koho a kde mohli nemoc chytit. „Od nových opatření si slibujeme, že pomohou snížit výskyt nákazy. Podařilo se to i v jiných státech, kde po vydání podobných nařízení došlo k poklesu nově hlášených případů. To je jediný cíl,“ řekla serveru Lidovky..cz Jágrová.



Jaká pravidla od středy v Praze platí?

RESTAURACE A NOČNÍ PODNIKY

Pražské hospody a bary musely povinně zavřít nejpozději o půlnoci. Znovu otevřít pak mohou nejdříve v šest ráno. „Nařízení platí až od 9. září, protože jsme chtěli, aby se provozovatelé stihli připravit. Nechtěli jsme jim komplikovat život ještě tím, že by museli vyhazovat suroviny, které mají objednané, a podobně,“ vysvětila minulý pátek Jágrová. Výjimka platí pro stravovací zařízení, která nejsou určena veřejnosti, tedy třeba firemní, vězeňské či nemocniční jídelny. Možný ale bude i přes noc prodej třeba z okének rychlého občerstvení.



NÁKUPNÍ CENTRA A OBCHODY

Pražané a další návštěvníci hlavního města smí vstoupit do obchodů pouze v roušce či v jiné ochraně dýchadel, totéž platí i pro vnitřní prostory nákupních center. Zákazník, který konzumuje nápoje či jídlo ve stravovací zóně, smí roušku odložit.

Pošta

Ústenky jsou nově povinné na všech pražských pobočkách České pošty, k opatření přistoupilo samo vedení státní firmy. V metropoli má pošta 105 poboček, těch ve zbytku republiky se nařízení prozatím netýká. Ochranou dýchacích cest na pražských pobočkách budou vybaveni také všichni zaměstnanci pošty.

Co dál platí v celém Česku

DOPRAVA

Veřejným dopravním prostředkem nesmí cestovat nikdo bez roušky či respirátoru, opatření se týká jak MHD, tak meziměstských vlaků či autobusů, taxislužby a podobně. V Praze se nařízení vztahuje i na pohyb v budovách nádraží včetně nástupišť. V metru platilo celé léto a podle Jágrové jej uživatelé podzemní dráhy v drtivé většině dodržovali. „Když městská policie prováděla v metru kontrolu, tak 99 procent cestujících nosilo roušky přímo ve vagonech a 97 procent ji mělo nasazenou i ve vestibulech na nástupištích,“ uvedla šéfka pražských hygieniků a vyjádřila naději, že v disciplíně lidé nepoleví.

Roušky jsou povinné také ve vnitřních prostorách Letiště Václava Havla. „Je to i kvůli tomu, že část v Praze evidovaných nemocných, zhruba čtvrtinu každodenního nárůstu, tvoří cizinci,“ zdůvodnila Jágrová.

ÚŘADY

Nasadit ochranu dýchadel je dál povinné ve všech typech úřadů, kupříkladu na radnicích, v budovách úřadů práce, ve všech prostorách státní správy a samosprávy, které slouží pro styk úředníků s veřejností.

ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Ústenku musí mít na obličeji každý, kdo zamíří do nemocnice, polikliniky, ambulance či lékárny. Nařízení platí i pro zařízení sociálních služeb, jako jsou domovy pro seniory či lidi se zdravotním postižením, stacionáře a podobně. Pacienti hospitalizovaní na lůžkových odděleních nosit roušku nemusejí.

Ochrana dýchacích cest je povinná také v lékárnách.

HROMADNÉ AKCE

Návštěvníci akcí ve vnitřních prostorách, jichž se účastní sto a víc lidí, musejí mít roušku či respirátor. Týká se to kupříkladu divadel, kin, koncertů a podobně.

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

Každý, kdo se 2. a 3. října dostaví k senátním a krajským volbám, musí mít přes ústa a nos ochranný prostředek. Vláda schválila, že roušky budou k dispozici přímo ve volebních místnostech.

ŠKOLY (OD 14. ZÁŘÍ)

Od příštího pondělí budou muset žáci a učitelé v pražských školách nasadit roušku ve společných prostorách škol, tedy třeba na chodbách či na toaletách. Přímo ve třídě ústenka povinná nebude, byť ji pražská šéfhygienička doporučuje. Nařízení neplatí pro mateřské školy, jednoleté kurzy cizích jazyků či promoce na vysokých školách.

I když se povinné roušky mají od 14. září týkat zatím jen škol v Praze, už nyní je nařizují i jinde v Česku, od čtvrtka třeba na základních školách v Kroměříži, v Ostravě-Porubě dokonce už ode dneška.

Kdo teď mít ústenku nemusí

Z povinnosti nosit roušku či respirátor jsou vyjmuty děti do dvou let věku a osoby s poruchou intelektu (například autismus). Roušky nyní nejsou povinné ani ve službách (kadeřnictví, kosmetické salony, pedikúra) či ve fitness centrech. Hygienička Jágrová ale připustila, že při dalším zhoršení stavu koronavirové nákazy mohou opatření ještě přitvrdit – což by se už služeb nejspíš dotklo. „Případné nařízení povinného nošení ústenek bychom ale předem projednali se zástupci jednotlivých sektorů. Nicméně nařízení by platilo pro zákazníky služeb, ne pro personál,“ uvedla.