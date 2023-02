V Česku je sice jedna z nejvyšších plodností (průměrný počet dětí na jednu ženu – pozn. red.) v rámci Evropy, ale pro stabilitu důchodového systému to nestačí. Podle demografa Tomáše Fialy z Vysoké školy ekonomické v Praze totiž klesá počet žen v reprodukčním věku. Navíc po roce 2040 budou odcházet do důchodu silné ročníky 70. let, což slabší ročníky nevykompenzují. Bez migrace by tak počet obyvatel Česka do konce století poklesl asi na 7,4 milionu.

Lidovky.cz: Kabinet premiéra Petra Fialy včera schválil návrh na nižší růst penzí. Červnové navýšení důchodů by mělo zohlednit inflaci jen částečně. Je to správný krok?