Forejt: Pražský hrad má tajná schodiště i vlastní slang. V jednu chvíli může „vládnout“ Mynář i jeho nástupce

Lidovky.cz: Jak vypadá předávání Pražského hradu? Na co se má nový tým připravit?

Základem je mapa Pražského hradu. Tu by si nyní měli všichni členové týmu prezidenta Petra Pavla opatřit. Hrad je opravdu oříšek a při prvním vstupu nového týmu často panuje strach. Řada paláců, přes dva tisíce místností, kilometry chodeb, tajná schodiště. Je to zkrátka město ve městě. Než se celý Hrad naučíte, to opravdu dlouho trvá. Proto mapa je základní vybavení, nikdy nezradí, vždy pomůže.

Lidovky.cz: Patří k Hradu i jeho vlastní slang?