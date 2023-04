Pavlův „přítel po boku“ staví alternativní tým poradců. Na Hrad míří i Karel Schwarzenberg

Serveru Lidovky.cz to potvrdila hradní kancléřka Jana Vohralíková s tím, že externí odborníci by mohli stávající hradní tým svými konzultacemi „ochytřit“. Mezi „rádci“ by měl být i bývalý sociálnědemokratický ministr zahraničí Tomáš Petříček, stejně tak jeho někdejší předchůdce Karel Schwarzenberg či exdiplomat a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský.

„Jaroslav Zajíček, který řídí zahraniční odbor, se stejně jako Petr Kolář, který je s panem prezidentem dlouhé roky, v zahraniční politice skvěle orientuje. Pan Zajíček bude mít nicméně tendenci si přibrat osobnosti z oblasti zahraniční politiky, aby s nimi případně mohl konzultovat,“ řekla Vohralíková s tím, že nikdo z nich nebude v roli oficiálního poradce, který by fungoval v poradním sboru prezidenta republiky. Údajně má jít o neplacené funkce.