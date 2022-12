Jsme oběti průzkumokracie. Jsem rád, že nemám podporu vlády, je to vizitka nezávislosti, říká Hilšer

Lidovky.cz: Proč kandidujete na prezidenta podruhé?

Stále se držím idejí, které jsem prosazoval už před pěti lety. Budoucí prezident by měl být nezávislý a bez různých vlivových skupin, které se snaží ovlivňovat politiku. Jedině takový prezident může obnovit důvěru ve fungování státu a v politiku jako takovou.

Soukromý zájem se v politice mnohdy upřednostňuje nad veřejným, a to je špatně. To je základní idea, proč jsem kandidoval před pěti lety a proč kandiduji i nyní. Byl bych prezident, který by kopal za občany a byl na jejich straně.

Poctivá politická práce, která dává smysl, nemusí vítězit hned napoprvé. Ani mimo politiku přece většina lidí nevyhraje hned napoprvé, takže za mě je důležitá konzistence v názorech a vytrvalost. To, že kandiduji napodruhé, je signálem, že to myslím opravdu vážně.

Lidovky.cz: A v čem je letošní kandidatura jiná?

Před pěti lety mi hodně vyčítali, že jsem neznámá tvář, že jsem moc mladý na prezidenta a že nemám politické zkušenosti. To je teď jiné. Jsem senátor a působím už čtyři roky v parlamentu, takže politické zkušenosti mám.

Prokázal jsem, že jsem tehdy nekandidoval pro nějakou show, ale že jsem to myslel skutečně vážně. Když jsem dostal důvěru lidí, tak jsem s tím řádným způsobem naložil a kandidoval pak do Senátu.

Lidovky.cz: Takže jste se v minulých volbách potýkal s názory, že jste moc mladý?

Lidé to říkali docela dost. Říkali, ať počkám ještě pět let a že pak budu zralý. Někdy to slýchám i teď, ale rozhodně ne tak často. Už nejsem úplně nejmladší kandidát.

Lidovky.cz: Jako senátor jste byl zvolen v roce 2018, do konce funkčního období vám zbývají ještě dva roky. Nebudete v Senátu chybět? A není to podvod na voličích, když vás volili na šest let?

Prezidentská role je jednoznačně silnější než senátorská. Když chce člověk něco zásadněji měnit nebo se podílet na veřejném životě, je to z prezidentské úlohy mnohem snazší.

Pro mě byl Senát závazek pro lidi, kteří mi v prezidentských volbách před pěti lety dali svůj hlas – bylo jich přes 450 tisíc. Oni mě nabádali k tomu, abych pokračoval ve veřejné činnosti a já je nechtěl zklamat.

Lidovky.cz: Senát tedy nebyl v plánu?

Určitě ne. Moje motivy byly čistě prezidentské. Ani jsem neuvažoval o tom, že bych někdy kandidoval do Senátu. To vyplynulo až z mých úspěšných výsledků.

Tehdy mi předpovídali, že budu mít jedno procento hlasů a nakonec jsem jich měl skoro devět. Spousta lidí mi i psalo, že to nejspíš nevyhraju, ale i tak mi dají hlas, protože chtějí, abych pokračoval v politice.

Pro mě je práce v Senátu velmi zajímavá a vážím si jí, ale vnímal jsem ji jako pokračování cesty k původnímu cíli – stát se prezidentem.

Lidovky.cz: Neděláte si kandidaturou kampaň do příštích senátorských voleb?

Určitě ne. Kdybych si dělal kampaň do Senátu, tak bych přece neobjížděl v rámci prezidentské kampaně celou republiku, jak jsem to dělal od jara. Projel jsem asi čtyřicet míst, od Ostravy po Karlovy Vary.

Kdyby mi šlo o Senát, stačilo by mi zůstat v Praze, objíždět jen hospody na Žižkově a povídat si s Pražáky. Výmysly o kampani do Senátu vnímám jako zástupný argument lidí, kteří neví, co by proti mně použili.

Lidovky.cz: Kdybyste v prezidentských volbách neuspěl, obhajoval byste v příštích volbách post senátora?

Pravděpodobně asi ano, dává mi docela smysl. Ale záleží na tom, jak volby dopadnou.

Marek Hilšer (46) Letos se pokouší o post hlavy státu napodruhé. Kandidoval v roce 2018, kdy v prvním kole obsadil 5. místo se ziskem 454 949 hlasů (8,83 procent).

V říjnu 2018 se stal senátorem.

Vystudoval mezinárodní vztahy a medicínu na Univerzitě Karlově.

Je lékař, vysokoškolský pedagog, vědec a občanský aktivista. Působí na 1. lékařské fakultě UK, v rámci svého bádání se zaměřuje na boj s rakovinou.

V červnu 2018 založil politické hnutí Marek Hilšer do Senátu.

Od státu ročně získává 900tisícový příspěvek, z něhož financuje kampaň.

Lidovky.cz: A je možné, že budete kandidovat na prezidenta i potřetí?

To mi teď smysl nedává, přemýšlím v horizontu prezidentské volby a pak se uvidí. Třeba bude na Hradě prezident, který bude skvělý a nebude důvod znovu kandidovat. Politika je nevyzpytatelná.

Před pěti lety jsem šel do prezidentských voleb kvůli Miloši Zemanovi, chtěl jsem se s ním utkat, to byl prvotní impulz.

Lidovky.cz: Předvolební průzkumy vám vysoké šance nedávají, máte v nich kolem pěti procent. Opravdu si věříte, že se můžete stát prezidentem?

Volební průzkumy nejsou o pravdě, nejsou ani o kvalitě kandidátů. Jsou odrazem velkého a nákladného politického marketingu, který musí někdo zaplatit.

V tomto ohledu nemůžu akceptovat princip „průzkumokracie“, kdy se už půl roku před volbami začnou dělat průzkumy a prezentovat ti, kdo mají velké PR, jako ti jediní, kteří mohou zvítězit.

To bychom pak volby nemuseli mít vůbec a spoléhat se na to, že nám prezidenta určí volební průzkum. Někteří se to bohužel snaží takto prezentovat a úmyslně tlačí na nezávislé kandidáty, aby se velkým hráčům klidili z cesty.

Lidovky.cz: Asi narážíte na to, že se objevily výzvy k tomu, abyste z voleb odstoupil. Že byste tím pomohl Danuši Nerudové či Petru Pavlovi porazit Andreje Babiše.

Za mě to jsou spekulace, nikdo neví jistě, že by moji voliči volili tyto dva kandidáty.

Já nevidím důvod, proč bychom měli brát lidem šanci volit kandidáty, kteří jim jsou blízcí. Nevím, proč bychom jim měli podsouvat myšlenku, že druhým berou hlasy.

Navíc my nejsme přesvědčeni o tom, že mezi favority ve volebních průzkumech jsou kvalitní kandidáti. Dnes se ukazují nejrůznější informace o tom, jak paní Nerudová má problémy na Mendelově univerzitě s tím, jak se tam získávaly tituly a podobně. Ukazuje se, že ona toho byla nějakým způsobem součástí, možná se dozvíme ještě více.

Pak jsou tady lidé, kteří prostě nechtějí volit generála Pavla a chtějí volit někoho, kdo má jinou minulost. To je přece naprosto legitimní. Tlačit na slušné kandidáty, za kterými nestojí žádné vlivné skupiny, považuji za nevhodné a v demokracii to nedává smysl.,

Lidovky.cz: Máte teorii, koho by volili vaši voliči, kdybyste odstoupil?

Nemám. Já jsem si žádné předvolební průzkumy nedělal, ale řada lidí mi psala, ať neodstupuji, protože by neměli koho volit a k volbám by nešli.

V pondělí jste svolal tiskovou konferenci, kde jste sliboval překvapení. Spekulovalo se, že možná ohlásíte své odstoupení z prezidentských voleb, nakonec se tak nestalo. Nešlo jen o to, jak přilákat novináře na tiskovku?

Bylo třeba říci, jak se k věcem stavím, proto jsem tiskovku svolal. Prezentoval jsem tam také svou prezidentskou vizi, je přece v pořádku, když kandidát na prezidenta pozve novináře na tiskovou konferenci. Jestli tam média šla s nějakou svou představou či spekulací, to už je jejich věc.

Lidovky.cz: Minulý pátek jste pro Rádio Impuls řekl: „Chystám něco na pondělí. Nemůžu překvapení prozradit ještě předtím, než se stane.“

To byla ta vize a celkově můj projev a postoj.

Lidovky.cz: Pocítil jste přímo tlaky od Nerudové či Pavla, abyste odstoupil?

Od nich konkrétně ne. Myslím si, že oni se k tomu nijak nevyjadřovali, oni na to mají své týmy.

Lidovky.cz: Říkáte, že předvolební průzkumy jsou odrazem nákladného politického marketingu. Vy nemáte žádný PR tým?

Ne, mám mluvčího, šéfku kampaně, grafika a experta na sociální sítě. To je všechno, určitě nemám PR tým, který by mě prosazoval do médií už dva roky dopředu. To stojí velké peníze a já chci v tomto zůstat nezávislý.

Lidovky.cz: Koho považujete za největšího soupeře?

Největším strašákem je pro mě představa, že musíme volit podle pragmatického rozhodnutí a ne podle toho, co ve skutečnosti chceme. Kvůli volebním průzkumům slyšíme názory, že lidé nebudou volit svého kandidáta, s kterým se nejvíce ztotožňují, protože nemá šance. Že prý budou volit pragmaticky podle toho, kdo má podle průzkumů největší šanci.

To nepovažuji za správné, v některých zemích jsou průzkumy určitou dobu před volbami zakázané, třeba měsíc.

Lidovky.cz: V Česku se nesmí zveřejňovat výsledky průzkumů tři dny před volbami.

To je jen pár dní, to je nic.

Lidovky.cz: Vy byste tedy několikaměsíční zákaz před volbami bral?

Samozřejmě, že ano. Nemám ale představu o konkrétní době, jestli by šlo o měsíc, nebo půl roku. To by muselo vyplynout z politické diskuse.

Je to jeden ze způsobů, jak zamezit tomu, aby průzkumy ovlivňovaly volby. Posílilo by to demokracii ve prospěch lidí, a ne ve prospěch těch, kdo si průzkumy objednávají.

Z minulosti víme, že když má politická strana v průzkumech čtyři procenta, tak ji pak kolikrát lidi nevolí, i přestože by chtěli. Když má naopak šest procent, tak už ji preferují, protože nemají obavy o propadnutý hlas.

Lidovky.cz: Pokud byste nepostoupil z prvního kola, víte, koho byste v tom druhém volil či nevolil?

Určitě bych nevolil Andreje Babiše.

Lidovky.cz: Vláda Petra Fialy (ODS) doporučila lidem volit Danuši Nerudovou, Petra Pavla a Pavla Fischera. Proč ne vás?

Nevím, asi jsem o to neusiloval. Zřejmě jsem člověk, který je na ně příliš nezávislý a není spojen s jejich politikou. S touto vládou nemám nic společného, nikdy jsem nekandidoval za žádnou z vládních stran.

Lidovky.cz: Takže vám není líto, že nemáte podporu vlády?

Vůbec ne, já jsem naopak rád. Pro mě to je určitá vizitka nezávislosti.