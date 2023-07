Výpadky klíčových antibiotik trvají a ještě nějakou dobu trvat budou, přiznává náměstek ministra zdravotnictví

„Nakupovat by se měly pro celou Unii centrálně,“ popisuje plány Evropské komise náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček, který je současně členem pracovní skupiny, jež řeší výpadky léků v Evropě. V Česku zase lidem nakoupí přípravky zdravotní pojišťovny.

Lidovky.cz: Kdy jste naposledy držel v ruce krabičku s antibiotiky?

To už je hodně dávno. Naštěstí jsem antibiotika nepotřeboval ani já, ani moje rodina. Vás ale zajímá spíš to, jak jsme na tom v Česku s výpadky těchto léčiv. Musím bohužel říct, že výpadky stále trvají. Hlavně pokud jde o penicilin. A ještě nějakou dobu trvat budou. Platí to především o antibiotických sirupech, jež se nám pořád podchytit nedaří. Všem výpadkům zkrátka zabránit nelze.

Lidovky.cz: Proč ne?

Protože řetězec, který je potřeba k dodání léku na trh, je nesmírně složitý. A v kterémkoliv okamžiku ho může cokoliv narušit. Jednou je to nedostatek substancí, z nichž se léky míchají, podruhé chybí suroviny na výrobu obalů. To se teď dělo celkem často. Zkolabovat může i doprava.

Lidovky.cz: Občas to ale vypadá, že je řetězec narušený hlavně při dodávkách léků do Česka. V jiných zemích se s výpadky tak často nepotýkají. Třeba když u nás nebyly sirupy na horečku, lidé si pro ně jezdili do Polska a Rakouska. Tam je sehnali.

U těch sirupů to bylo dáno několika aspekty. První je, že v jiných zemích se dětské sirupy nepoužívají tak často jako u nás. Lékárny v zahraničí je proto tak rychle nevyprodaly. Měly je i v době, kdy už nebyla u nás jediná krabička. Česko bylo navíc až doposud z 90 procent závislé na dodávkách od jednoho výrobce, což situaci komplikovalo. To se ale nyní mění, od podzimu jsme jich zajistili více.

Další problém nastal, protože mezi lidmi vypukla panika.