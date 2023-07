Nedodají lék, stihne je trest. Ministerstvo dostane průlomovým řešením pod tlak pojišťovny, skýtá ale řadu rizik

Vedení resortu proto přichází s průlomovým řešením: medikamenty budou pro své klienty nasmlouvávat zdravotní pojišťovny. A to přímo s výrobci. Pokud některá z farmafirem smluvnímu závazku nedostojí, stihne ji trest.

„Pojišťovny si totiž dodávky léků nejprve vysoutěží a potom s výrobcem podepíšou závaznou smlouvu. Ta bude obsahovat nejenom cenu, ale i požadovaný počet balení,“ popisuje Dvořáček.

Farmaceutická firma konečně ponese odpovědnost za to, že svůj lék dostanou všichni potřební pacienti. Pokud ne, budou následovat sankce. Pojišťovny zase budou ručit za to, že přípravku objednaly dost. Tendry se budou podle Dvořáčka dělat hlavně kvůli lékům, které jsou ohrožené dlouhodobou nedostupností. Vzorem je Německo, kde už spolkové země dodávky vybraných medikamentů soutěží.

Resort zdravotnictví už sepisuje novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která tendry umožní. Na ministerstvu financí se zase pracuje na zákonu o zdravotních pojišťovnách. „Vykopnout to chceme v září,“ doplnil Dvořáček v rozhovoru pro server Lidovky.cz. Do konce roku by měla mít oba návrhy na stole vláda.