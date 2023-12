„Nic není stoprocentní. Jako první si ale podezřelého chování držitele zbraní všimne rodina,“ říká lékař

„Pokud by nás na takového člověka upozornili, mohli bychom si ho znovu pozvat na vyšetření a pravděpodobnost záchytu nebezpečného střelce by se zvýšila,“ domnívá se. V rozhovoru také zmiňuje, že dnes se na něj s podezřením na změnu chování u držitele zbraně nejčastěji obracejí rodinní příslušníci.

Lidovky.cz: Jak vypadá prohlídka, na jejímž konci vystavíte dobrozdání k držení zbrojního průkazu?

Je to klasická preventivní prohlídka, zkoumáme způsobilost k tomu, aby dotyčný byl schopen bezpečně manipulovat se zbraní. Pokud se nic nenadálého nestane, koná se jednou za 10 let. Ptáme se při ní na minulost pacienta, pravidelně užívané léky, měříme mu zrak a sluch. Kontrolujeme i tlak a platnost tetanovky. V případě pochybností si můžeme vyžádat i podrobnější vyšetření neurologické, kardiovaskulární či psychiatrické.

Lidovky.cz: Míváte nějaké pochybnosti často?

Občas se to samozřejmě stane. Děje se to hlavně u starších lidí, kteří už zbrojní pas mají a chtějí si ho jen prodloužit. Potřebujeme totiž mít jistotu, že se u nich nezačíná nenápadně rozvíjet třeba demence. Raději je proto necháváme prohlédnout důkladněji. Jsme v tom velmi opatrní – raději je pošleme na vyšetření, které se nakonec ukáže jako zbytečné, než abychom něco podcenili. To ostatně platí i při kontrolách kvůli řidičskému průkazu.

Lidovky.cz: Kolik lidí nakonec neprojde?