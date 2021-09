Dle mimořádného protiepidemického opatření z 10. září, kterým ministerstvo zdravotnictví nastavilo pravidla pro vstup do Česka při návratu ze zahraničí, nemusí dítě mladší šesti let do samoizolace ani na test. Pravidla, která platí pro všechny starší šesti let, se na mladší nevztahují.