Výroba krkonošských ozdob ze skleněných perel je nově na seznamu UNESCO. Nominace uspěla napodruhé

Přehled českých zápisů na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO Verbuňk (zapsán 2005) - Tradiční slovácký tanec, jehož počátky spadají do 18. století a jsou spojeny s odvodem branců do armády (odtud název). Masopustní průvody s maskami na Hlinecku (2010) - Spolehlivé doklady o podobě zvyku na Hlinecku pocházejí z první poloviny 19. století, podoba masek předávaných z otce na syna je ale podle etnografů nejspíše starší. Kořeny slavností, které měly zajistit dobrou úrodu, plodnost a také vítaly blížící se jaro, pak sahají ještě do předkřesťanských dob. Sokolnictví (2010; kromě ČR se týká deseti dalších zemí) - Tradiční způsob lovu za pomoci vycvičených dravých ptáků, který se podařilo v posledním půlstoletí opět vzkřísit k životu. Sokolnictví se zrodilo ve druhém tisíciletí před naším letopočtem na Blízkém východě, odkud se rozšířilo na východ i západ. Na území dnešní ČR jej přinesli v první polovině pátého století Hunové, lov pomocí ptáků pak zažíval rozmach zejména od 14. do 16. století. Jízda králů (2011) - Patří k nejznámějším folklorním zvykům v ČR, její tradici v současnosti udržují v pěti obcích či městech na Uherskohradišťsku a Hodonínsku; každoročně se koná pouze ve Vlčnově. Psané záznamy se datují až do roku 1808, obyčej je ale podle všeho ještě starší. České loutkářství (2016; společně se Slovenskem) - Loutkové divadlo je fenomén, jehož tradice sahá až do druhé poloviny 18. století, loutkářství se výrazně rozšířilo během národního obrození. ČR má nejstarší loutkářskou katedru na vysoké škole založenou v roce 1952. Loutkářskou tradici pomáhá udržet také řada festivalů. Modrotisk (2018; společná nominace Rakouska, Německa, Maďarska, Slovenska a ČR) - Unikátní metoda takzvaného negativního tisknutí má na území dnešní České republiky dlouhou tradici. V 19. století byla modrotiskařská dílna téměř v každém malém městečku, v současnosti jsou v ČR v provozu dílny v Olešnici a ve Strážnici. Výroba vánočních ozdob z foukaných skleněných perel (2020) - Vánoční ozdoby z dutých skleněných perliček vyrábějí v Poniklé na Semilsku už více než sto let. Firma Rautis je dnes jediným výrobcem na světě. Výhradně česká nominace tradiční krkonošské výroby vánočních ozdob uspěla napodruhé, před dvěma lety ji výbor nepřijal. Výrobce skleněných ozdob funguje na stejném místě od roku 1902.