Rychlotest za 7500 korun je v pořádku. Je to nadstandardní služba, lidé mohou jít jinam, říká Vojtěch

Za rychlost se platí. Kupříkladu na letištním odběrovém stanovišti v pražské Ruzyni za ni lidé zaplatí sedm a půl tisíce korun. Taková částka přesahuje vládou stanovený strop více než čtyřikrát, výsledek ale dostanou do tří hodin.

„Takový poplatek je těžko regulovatelný, lidé si mohou případně vybrat jiné odběrové místo,“ řekl pro Lidovky.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Test na covid na poslední chvíli zkrátka samoplátce vyjde draho.

Nařízený strop pro cenu testu na koronavirus ve výši 1756 korun se ze strany laboratoří i nemocnic setkal s vlnou kritiky. Podle nich taková sazba pokryje sotva náklady. I přes nevoli výzkumných pracovišť se strop od května nehnul.

Podle Vojtěcha se však vztahuje pouze na standardní testy s výsledkem do 48 hodin. A i když ještě v květnu pro Lidovky.cz označil několikatisícové příplatky za rychlost jako nežádoucí, vyhnout se jim prý nedá.



„Dívali jsme se na to, ale pokud je to nadstandardní služba, laboratoře to skutečně mohou vyžadovat,“ sdělil. „S expresními testy mají laboratoře spojené i vyšší náklady, například s logistikou. Určitě je efektivnější vyšetřovat větší počet vzorků najednou. S tím se potom z naší strany nedá nic dělat,“ vysvětlil Vojtěch.

Každá laboratoř ale podle něj musí vždy nabízet i standardní variantu za regulovanou částku. A tu má ve svém „menu“ i soukromá laboratoř GHC Genetics, jež dělá odběry v Ruzyni. Za test s výsledkem do 12 hodin na e-mail si účtuje 1750 korun, dalších 550 korun si připlatí zájemce o lékařem vydané potvrzení.



„Je to podobné, jako když si chcete nechat udělat rychlopas, tam také za rychlost zaplatíte mnohonásobně vyšší poplatek,“ vysvětluje Vojtěch.



Za tento „nadstandard“ si zájemci sáhnou hodně hluboko do kapsy. Nejvíce zaplatí právě u odběrových stanovišť GHC Genetics, jež odebírají vzorky kromě pražského letiště i před Poliklinikou Prosek v Praze 9. Na svém webu laboratoř garantuje zrychlené vyšetření s výsledkem už do tří hodin. Se slzami v očích testovaný neodchází jen proto, že měl testovací štětičku hluboko v dutinách, ale hlavně proto, že je o sedm a půl tisíce korun lehčí.

„Ta cena je úměrná rychlosti, je to nadstandardní služba, kterou lidé mohou a nemusí využít,“ sdělil pro Lidovky.cz projektový manažer GHC Genetics Petr Sviták. Firma podle mluvčí letiště Kateřiny Pavlíkové prošla řádným výběrovým řízením.



S nárůstem nakažených i kvůli částečnému obnovení mezinárodního cestování je o testování stále větší zájem a kapacity se rychle plní. Stranou nezůstávají ani přemrštěné expresní testy. „Ochotně si připlatí nejméně deset procent testovaných,“ potvrdili serveru Lidovky.cz pracovníci odběrového stanoviště na Ruzyni, které je primárně určeno pro cestující.

Pro jeho flexibilitu ho ale hojně využívá i veřejnost. Na rozdíl od dalších soukromých laboratoří totiž letištní stanoviště odebírá vzorky každý den od 4. hodiny ranní a končí o půlnoci.



Povolení testovat na nový koronavirus má v Česku 106 laboratoří, kromě nemocnic a zdravotních ústavů jde většinou o soukromá zařízení. Za čtyři a půl tisíce nabízí výsledek do čtyř hodin například i laboratoře EUC.

Příplatek za luxus nevedeme

Většina testovacích zařízení, nemocnice nevyjímaje, ale expresní „luxus“ neumožňuje. „Vzhledem k tomu, že všechny vzorky pro průkaz přímé infekce SARS-CoV-2 vyšetřujeme okamžitě, není možné připlatit si za rychlejší variantu. Stanovené podmínky jsou pro všechny stejné,“ vysvětlil mluvčí Synlabu Robert Hladil.

Potvrdila to i pražská Bulovka. „Když někdo přijde a uvede vážný důvod, vyjdeme mu vstříc a test jsme schopni vyhodnotit do osmi hodin, ale nemáme na to žádnou sazbu,“ sdělila Simona Krautová, mluvčí jedné z nejvytíženějších nemocnic.