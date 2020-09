S covidem zemřelo v ČR přes 500 lidí. V neděli zatím přibyla polovina nakažených co za stejnou dobu s sobotu

PRAHA Počet lidí, kteří v České republice zemřeli s nákazou koronavirem, překročil 500. O víkendu zemřeli zatím tři, celkem tedy od počátku epidemie v zemi 502. Současně do nedělního podvečera přibylo 577 potvrzených případů nákazy, což je zhruba polovina co v sobotu ve stejný čas. Aktuálně nakažených je 23.635 lidí, většina má mírný průběh nemoci. Hospitalizovaných je 503 lidí, z toho 87 ve vážném stavu. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Za celou sobotu bylo potvrzeno 2046 nových případů nákazy, o 65 méně než v pátek. Ve volném dni, kdy se testuje méně, to byl ale nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie v zemi.

Při růstu 4000 nakažených denně se bude omezovat jiná péče, říká předseda anesteziologů Černý V sobotu laboratoře provedly 14 785 testů, o téměř 6000 méně než v pátek. Nicméně podíl prokázaných nákaz na počet testů dosáhl v sobotu téměř 14 procent. Vyšší byl tento podíl jen 10. března, kdy ale bylo testů pouze 165. Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo zaznamenáno 48 881 nakažených. Více než 24 700 z nich se vyléčilo. Počty nakažených i hospitalizovaných se v zemi výrazněji zvyšují od počátku minulého týdne. V úterý 8. září denní nárůsty potvrzených případů koronaviru poprvé překonaly tisícovku a týden se s výjimkou minulé neděle denně držely na této úrovni. Nový rekord v počtu denních přírůstků Česko zaznamenalo tento týden ve středu, kdy přibylo 2135 nakažených. Ve čtvrtek bylo i toto číslo překonáno, když laboratoře potvrdily 3128 případů nemoci covid-19. Spolu s tím přibývá nakažených, kteří skončili v nemocnicích. Před týdnem jich tam bylo o 220 méně než nyní. Nemocnice podle ministerstva zdravotnictví ale zvládnou násobně víc pacientů s covidem, a to i vážných případů. Zároveň se však více testuje. V srpnu počet testů za den jen jednou překročil 10.000, zatímco tento týden počet testů neklesl pod 16.800 a ve čtvrtek překročil rekordních 22.000. Nákaza se v současné době nejvýrazněji šíří v Praze. V hlavním městě hygienici za posledních sedm dní potvrdili téměř 226 případů v přepočtu na 100.000 obyvatel, následuje Uherskohradišťsko se zhruba 202 případy a Liberecko a Kroměřížsko s přibližně 190 případy. Na okresy Praha-východ, Praha-západ a Berounsko připadá téměř 188 případů. Přes 150 nakažených na 100.000 obyvatel mají Benešovsko, Táborsko, Příbramsko, Mělnicko a Chebsko. Na mapě regionů podle rizika nákazy covidem-19 je Praha aktuálně na nejhorším, tedy červeném stupni. Dalších deset okresů je oranžových, většina zelených a jen 13 v pohraničí má bílou barvu označující malé riziko. V Praze přibylo za 24 hodin 162 případů covidu, v týdnu nejméně Laboratoře v Praze za 24 hodin potvrdily 162 případů koronaviru, to je o šest méně než v sobotu a nejméně tento týden. O víkendu se ale zpravidla méně testuje. Od březnového začátku epidemie se v hlavním městě nakazilo 9004 lidí. Vyplývá to z informací na webu pražské hygienické stanice k nedělním 18:00.

Z technických důvodů hygienici tento víkend neuvádějí žádná jiná aktuální data týkající se například počtu vyléčených a zemřelých. K pátečnímu večeru registrovali v metropoli od března 5142 vyléčených a 117 zemřelých s covidem-19. Od minulého týdne se situace v hlavním městě výrazně zhoršuje, od pátku je Praha na mapě regionů podle rizika nákazy covidem-19 na nejhorším červeném stupni. Hlavní důvody k zařazení Prahy do tohoto stupně je extrémně rostoucí průměrný denní záchyt nemoci a vysoký počet nově diagnostikovaných spojený s komunitním přenosem. Přibývá i lidí v nemocnicích a případů z rizikových skupin obyvatel. Tento týden denní přírůstky nakažených překročily v Praze třikrát 300. Dosavadní maximum zaznamenaly laboratoře k úternímu podvečeru, kdy za 24 hodin odhalily 372 pozitivních testů. Ve čtvrtek jich bylo 350 a v pátek 338. Kvůli epidemiologické situaci jsou v Praze od pátečního večera zakázány návštěvy v nemocnicích a sociálních zařízeních. Výjimku mají stejně jako na jaře návštěvy u nezletilých a umírajících. Od pondělí budou v metropoli povinné roušky na venkovních akcích nad 100 lidí a na vysokých školách zavedena distanční výuka. Povinnost se nevztahuje na zkoušení za přítomnosti až deseti lidí, laboratorní, experimentální a uměleckou práci za přítomnosti až 15 lidí a klinickou a praktickou výuku. Možné jsou také individuální konzultace a návštěvy studoven a knihoven.