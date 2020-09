Při růstu 4000 nakažených denně se bude omezovat jiná péče, říká předseda anesteziologů Černý

Praha Pokud přibude další tisícovka pacientů nakažených nemocí covid-19 vyžadujících intenzivní péči, nebudou v ČR již žádná záložní lůžka. V případě denního nárůstu 4000 nakažených a více, budou muset nemocnice začít omezovat péči o pacienty, kteří trpí jinými onemocněními. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl předseda České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý. Podle něj by mohla tato situace nastat již na konci příštího týdne.

„Pokud ten systém zatíží dalších 1000 pacientů vyžadujících intenzivní péči, tak jsme na nule záložní kapacity,“ uvedl Černý. V současné době je tedy podle něj v záloze zhruba tisícovka lůžek intenzivní péče a 720 lůžek s možností podávání kyslíku. Volných je zhruba 25 procent kapacity.



Situace v krajích je však nerovnoměrná. Podle Černého je nejhorší v Praze a Jihomoravském kraji. Záložní kapacita hlavního města se podle něj pohybuje kolem 15 procent. V pondělí se bude debatovat o dopadu a zvládnutelnosti situace.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jsou sice volná lůžka po Česku rozložená nerovnoměrně, kraje to však budou koordinovat. „Bude nutné případně pacienty směřovat do jiných krajů,“ uvedl ministr. Nemocnice však podle něj již umí se situací pracovat, poučily se na jaře. Vojtěch si zároveň nemyslí, že by záložní lůžka mohla dojít již příští týden.



Aktuálně nakažených je 23 579 lidí, přičemž většina z nich má mírný průběh nemoci. Hospitalizovaných je 516 lidí, z toho 94 ve vážném stavu. Nárůst potvrzených případů koronaviru v ČR v sobotu mírně zpomalil. Laboratoře potvrdily 2046 nových případů nákazy, o 65 méně než v pátek.

Počty nakažených i hospitalizovaných se v zemi výrazněji zvyšují od počátku minulého týdne. V úterý 8. září denní nárůsty potvrzených případů koronaviru poprvé překonaly tisícovku a týden se s výjimkou minulé neděle denně držely na této úrovni. Nový rekord v počtu denních přírůstků Česko zaznamenalo tento týden ve středu, kdy přibylo 2135 nakažených. Ve čtvrtek bylo i toto číslo překonáno, když laboratoře potvrdily 3128 případů nemoci covid-19.