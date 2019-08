Satanisté podpořili LGBT komunitu. Nic jako tradiční rodina neexistuje, hlásali na náměstí v Praze

PRAHA Pochod za práva sexuálních menšin Prague Pride získal těsně před svým začátkem nečekaného spojence. Podporu mu svou akcí vyjádřila česká Satanova komunita, která hlásá po vzoru liberalismu rovnost pro všechny. Na Palackého náměstí v Praze bude na veřejnost „působit“ během čtvrtka a pátku. V sobotu se zařadí do pochodu Prague Pride.

Transparent v duhových barvách na Palackého náměstí v Praze hlásá, že „Satanova komunita podporuje LGBT“. Nedaleko od něj postává u rozložených stolků čtveřice mladých mužů a jedna mladá žena, ta třímá v rukou další transparent, tentokrát s pěticípým pentagramem na duhovém pozadí. Na stolku polehávají přihlášky do spolku Satanovy komunity či dokument s názvem „Satanova ústava“. Před stolem leží malý reproduktor, který za chvíli poslouží k proslovu.



Duhové satanisty si kolemjdoucí zvědavě prohlížejí, jen pár se jich ale odváží přijít až k improvizovanému stánku, na kterém nechybí ani hrníčky s logem spolku.

Jakub Jahl, který se za chvíli chopí mikrofonu a začne několikaminutový proslov, se nadšeně dává do řeči s každým, kdo se přijde podívat, co je extravagantní akce vlastně zač. „Jsme liberální satanisté, přišli jsme, abychom podpořili komunitu LGBT před nadcházejícím Prague Pride,“ vysvětluje energicky bývalý student religionistiky. Potvrzuje také, že se nejedná o žádnou recesi, spolek Satanova komunita funguje už zhruba rok a půl a má okolo pěti set členů. Je českou variací na nedávno oficiálně uznanou americkou církev The Satan Temple.



„Jsme přesvědčeni, že by všichni měli mít rovné příležitosti, bez ohledu na pohlaví nebo orientaci. Podporujeme proto umožnění manželství jakýmkoliv dvěma dospělým lidem,“ hlásí, tentokrát už do mikrofonu, Jakub. V průběhu svého proslovu se stihne obout do prezidenta Miloše Zemana i předsedy SPD Tomia Okamury. Oba prý v minulosti za práva komunity LGBT bojovali, později však změnili rétoriku.

Na Palackého náměstí měli lidé možnost se do Satanovy komunity rovnou přihlásit pomocí formuláře.

„Spousta lidí to netuší, ale na našem území probíhají nucené sterilizace,“ hřímá Jahlův hlas z reproduktoru. Ti, kteří si totiž v České republice chtějí úředně změnit pohlaví, musí projít podle mladého satanisty ponižujícím procesem sterilizace. On sám to prý považuje za možná nejpalčivější téma spojené s konáním akcí, jako je Prague Pride.



Ani v situaci, kdy by manželství mohly uzavírat jakékoliv dvě dospělé osoby a změna pohlaví by nevyžadovala nic víc než žádost, by ale podle Satanovy komunity duhový pochod neztratil svůj význam. „Dáváme tím totiž signál i ostatním zemím jako Polsko nebo Maďarsko,“ vysvětluje Jahl. O katolickém a společenském konzervatismu těchto zemích se ostatně kriticky zmínil během proslovu několikrát. „Je to, jako když slavíme revoluci. Demokracii tady už přece máme, pořád si ji ale připomínáme,“ doplňuje Jakubovi Jahlovi přes rameno jeho hojně potetovaný souputník.

Satanova komunita spolupracuje prý i s liberálněji naladěnými křesťany či ateisty.

Výrazným tématem Jahlova proslovu k Pražanům procházejícím přes jeden z dopravních uzlů jejich města byl také pojem tradiční rodina. „Pokud se podíváme do Bible, tradiční rodina je popsána jako patriarchální vztah jednoho muže a několika jeho manželek,“ zaznělo od řečníka. S institutem manželství prý navíc vůbec nepřišla náboženství jako islám nebo křesťanství, byl tu dávno před nimi.



Aktivita komunity během Prague Pride má být třídenní. Kromě čtvrteční akce zaměřené především na téma povinných sterilizací, proběhne hned v pátek na stejném místě ještě happening na podporu polské aktivistky Elžbiety Podlešné, kterou polská policie zatkla poté, co rozvěšovala plakáty s vyobrazením Panny Marie s duhovou svatozáří. Pro Amnesty International budou v její prospěch sbírat podpisy pod petici za její propuštění. V sobotu pak „děti Satanovy“ vyrazí přímo do pochodu Prague Pride.

Čtvrteční akce Satanovy komunity se zaměřila na povinnou sterilizaci osob, které si chtějí nechat úředně změnit pohlaví.

Satanova komunita momentálně plánuje stát se oficiálně registrovanou církví. „Máme poměrně širokou podporu, pomáhá nám například bývalý český religionista Ivan Štampach,“ konstatuje Jakub Jahl. Velkou částí identity Satanovy komunity je sice filosofie blízká nejčistější podobě liberalismu, v zásadě se ale i tak jedná o náboženskou skupinu. „Vykazujeme znaky náboženství, hlásíme se k panteismu (víry, že celý svět je složen z hmoty, která má božskou povahu – pozn.red.) a přátelsky pohlížíme i na ateismus,“ vykládá mladý satanista, který snahy organizátorů duhového průvodu přirovnal v boji za práva černochů.