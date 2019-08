Útočník z Ohia podporoval krajní levici a hlásil se k satanismu, prozrazuje jeho twitterový účet

Dayton (USA) Čtyřiadvacetiletý Connor Betts, který v neděli v Daytonu v americkém státu Ohio zastřelil devět lidí včetně vlastní sestry a dalších 26 jich zranil, se hlásil ke krajní levici, socialismu a satanismu. Podle serveru CNN to vyplývá z příspěvků na jeho twitterovém účtu, který sociální síť už v neděli večer zablokovala. Policie motiv činu vyšetřuje. Jeho známí popsali, že střelec měl sklony k agresi a vyjadřoval se nenávistně o ženách.

Poslední aktivitou nyní již pozastaveného účtu, který nejpravděpodobněji patřil vrahovi z centra ohijského města Dayton, byl podle CNN retweet (sdílení) cizího příspěvku, který reagoval na článek serveru Huffington Post o Joeovi Bidenovi. Ten vyzval příslušníky generace mileniálů, aby si „přestali stěžovat“. „Mileniálové mají zprávu pro generaci Joea Bidena: Pospěšte si a zemřete,“ parafrázoval novinový titulek uživatel s názvem účtu Entropy.

Majitel účtu v úterý uvedl, že se s Bettsem přímo neznal, pouze čas od času viděl, že sdílí jeho příspěvky. Zdůraznil také, že levicové hodnoty, které ve svých tweetech propaguje, nejsou v souladu se smýšlením a činy útočníka. „Ponesu tíhu (spojení s Bettsem) do konce života. Přijímám svůj díl zodpovědnosti za to, že se tato tragédie stala skutečností,“ napsal anonymní majitel účtu Entropy.

Millennials have a message for the Joe Biden generation: hurry up and die https://t.co/MP5VhqT4bU — Entropy (@MorsVitaEst) August 3, 2019

Ve stručné charakteristice uživatele Twitteru se Betts popisoval jako muž se zálibou v anime (japonských animovaných pořadech) a metalu. Označoval se za levicového a součástí jeho krátkého popisku byla i věta „Půjdu do pekla a nikdy se nevrátím“, informoval server CNN.

Bettsův účet mimo jiné krátce před střelbou označil za oblíbené příspěvky o střelbě v texaském El Pasu, při níž zemřelo 22 lidí. Mezi tweety, které Betts favorizoval, byl jeden, který podporoval větší regulaci palných střelných zbraní, a další, které označovaly střelce Patricka Crusiuse za teroristu a „zastánce nadřazenosti bílé rasy“.

„Chci socialismus a nebudu čekat, až to těm idiotům konečně dojde,“ napsal střelec z Ohia v jednom ze svých tweetů.

Lidé na Twitteru i po odstranění Bettsova účtu sdílí screenshoty jeho tweetů. Čtyřiadvacetiletý vrah v nich vyjadřoval podporu demokratickým senátorům Berniemu Sandersovi a Elizabeth Warrenové, oba jsou příslušníky levicovějšího křídla strany. Ostře kritizoval nejen republikánské politiky včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale i umírněnější demokraty, mezi nimi i Joa Bidena. Také podporoval antifašistické hnutí a jeden z tweetů označil hashtagem #HailSatan (Sláva Satanovi).

Účet Connora Bettse Twitter suspendoval v neděli večer, zástupci sociální sítě to ale nekomentovali. Server CNN získal pouze obecné vyjádření. „Aktivně odstraňujeme obsah, který porušuje naše zásady, a podle potřeby se zapojíme do procesu vyšetřování,“ uvedlo tiskové oddělení Twitteru.

V metalové kapele stál za texty o znásilnění a zabíjení žen

Podle serveru Vice News vystupoval Connor Betts s kapelami, které hrály metalový žánr pornogrind, tedy death metal s texty se sexuální tématikou. Hudební skupiny, s nimiž spolupracoval a pro něž občas psal i texty, jsou podle liberálního serveru Vice News známé skladbami adorujícími sexuální násilí a zahrnujícími zabíjení, znásilňování a dehumanizaci žen.

Bývalý Bettsův spoluhráč z kapely Jesse Creekbaum teď podle svého vyjádření pro Vice News skladby stahuje z internetu. „Cítím se hrozně, že jsem ho vzal do kapely a nechal ho dělat tyhle texty. Tehdy jsem to bral jako vtip. Řekl jsem si: ‚Pojďme šokovat pár lidí‘. On to zřejmě nebral jako vtip,“ řekl Creekbaum, kterému údajně nyní chodí na sociální sítě výhrůžky smrtí kvůli jeho spojení s Bettsem. „Říkám si: Kriste, jak moc podle něj ty texty odpovídaly realitě?“ dodal pětadvacetiletý Creekbaum.

O problematickém vztahu k ženám svědčí i dřívější informace o Bettsových prohřešcích na střední škole. Podle výpovědí jeho spolužáků, které potvrdila škola, byl dvakrát podmínečně vyloučen. Poprvé to bylo za to, že přinesl do školy seznam spolužaček, které by chtěl znásilnit. Podruhé, když na zeď na školních záchodech napsal jména lidí, které plánuje povraždit. Tou dobou byl ve třetím ročníku střední školy.

„Měl seznam na vraždy a na znásilnění, já byla na seznamu znásilnění,“ uvedla Bettsova bývalá spolužačka, která střelce údajně skoro neznala, a proto ji překvapilo, když se od policie dozvěděla, že figuruje na jeho seznamu. „Policista mi řekl, že (Betts) chvíli nebude ve škole,“ uvedla. „Po nějakém čase se ale vrátil, chodil po chodbách. Nikdo nás neupozornil, že se do školy vrací,“ doplnila. Jiný spolužák připomněl, že Betts mluvil o vystřílení školy.



Motiv činu je podle policie dál nejasný

Bettsovy násilné sklony, které při druhém podmínečném vyloučení vedly i k dočasnému uzavření jeho střední školy, mu však nezabránily, aby si jako plnoletý koupil poloautomatickou útočnou pušku, uvedla policie. Jako dospělý měl totiž trestní rejstřík čistý, píše AP.



Co masového vraha z Daytonu k činu přimělo, není dosud jasné. Původní zprávy hovořily o spojení s útokem v texaském El Pasu a možném nacionalistickém pozadí. V pondělí Bettsův bývalý spolužák Demoy Howell uvedl, že všichni věděli, že je svým způsobem vyšinutý. „Myslím, že spíš než zločin z nenávisti to byl zločin typu ‚nenávidím všechny‘,“ poznamenal Howell. Svými slovy popřel původní informace o tom, že by vrah byl nenápadný a ničím nevyčníval, které proběhly světovými médii.

Connor Betts vraždil v neděli večer před barem v centru města Dayton v Ohiu poloautomatickou puškou. Zabil devět lidí včetně své dvaadvacetileté sestry Megan, dalších 26 zranil. V útoku se chystal pokračovat uvnitř baru, zastřelili ho ale policisté.