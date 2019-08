Bílý nacionalismus má nejméně 176 obětí za 8 let. Jiní extremisté v USA neútočí, tvrdí zpráva

San Francisco 16 mediálně sledovaných útoků, 176 zavražděných ve jménu nacionalismu. Ve statistice serveru The Guardian, z níž číslo vychází. figurují jak masové střelby, tak jednotlivé případy plánovaných vražd z celého světa. Spojuje je motiv vycházející z přesvědčení, že bílá rasa je nadřazená ostatním, a ohrožují ji narušitelé v podobě migrantů tmavší pleti a jiného náboženství. Do výčtu web nezahrnul poslední dva útoky v USA, kde motivy pachatelů dosud nejsou oficiálně známy.

Server The Guardian sebral mediálně dobře pokryté případy, v nichž byl motivem útočníka k zabíjení pocit nadřazenosti bělochů nad lidmi jiných barev pleti. Osmiletou časovou osu web zahájil vraždou 77 lidí na sociálně-demokratickém táboře a v centru Osla neonacistou Andersem Breivikem.

Za motivované bílým nacionalismem označil server také útoky na mešitu v novozélandském městě Christchurch, při němž zemřelo 51 lidí. Střelec otevřeně přiznal inspiraci Breivikem. Těsně před střelbou v texaském El Pasu, která stála život 20 lidí, se na internetu zase objevil manifest, jehož autor hovoří o nutnosti reagovat na „hispánskou invazi do Texasu“ a vyjadřuje podporu masakru v Christchurchi. Vyšetřování sobotního útoku ale dosud není u konce, proto není zahrnut do výčtu serveru The Guardian.

Další zločiny zahrnuté na seznam byly nejčastěji rasově či nábožensky motivovány: ať už jde o útok na pittsburghskou synagogu, mešitu v Quebecu nebo na historický černošský kostel v Charlestonu. Mezi obětmi teorie o nadřazenosti bílé rasy jsou mimo jiné i náhodně vybraní černoši nebo aktivisté bojující za práva menšin. Zpravodajský server do výčtu dále zahrnul vraždu britské labouristické poslankyně Jo Coxové, která vystupovala proti brexitu.

Krajní pravice za všemi loňskými politickými útoky v USA

Výčet zpravodajského webu není statistikou v pravém slova smyslu: sbírá pouze příklady, které jsou již světu známé, a navíc shrnuje pod jedno číslo zločiny z celého světa. Proto reálný počet obětí nemůže být finální, stejně jako není známo, kolik mrtvých si globálně vyžádaly jiné typy politického extremismu.

Exaktnější data v reakci na nedávné útoky zveřejnilo Centrum pro extremismus americké neziskové organizace Liga proti hanobení (ADL), která stojí na základech boje proti antisemitismu. Podle zprávy z ledna 2019 měla úplně všechna loňská extremistická zabití na svědomí právě krajní pravice, upozornil server Business Insider. Celkem jich loni bylo 50 proti 37 extremistickým vraždám v roce 2017. Počet útoků se tak zvýšil, stále je ale nižší než v roce 2015, kdy zemřelo 70 lidí, a v roce 2016, kdy jich bylo 72.

„Každý z útočníků (v roce 2018) měl vazby na alespoň jedno pravicové extremistické hnutí, přestože jeden z nich nedávno otočil a začal podporovat islámský extremismus,“ píše se ve zprávě, která dále upozorňuje, že pro uskutečnění vražd extremisté nejčastěji volí palné zbraně: ty stály za smrtí 42 z 50 loňských extremistů v USA.



Statistiky pro rok 2019 by mohla změnit nedělní střelba v centru ohijského Daytonu, při němž zemřelo 9 lidí a dalších 26 bylo zraněno. Útočník Connor Betts, kterého v průběhu masakru zastřelila policie, byl podle CNN krajně levicově orientovaný a na svém twitterovém účtu vyzýval k násilí nejen na republikánských politicích včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale i na demokratech, kteří podle jeho názoru nejsou dost levicoví.

Střelby jsou zřídka politicky motivované

Politicky motivované vraždy tvoří jen menší část masových střeleb v USA. V roce 2015 například došlo podle archivu dokumentujícího násilí střelnými zbraněmi k 332 masovým střelbám - tedy takovým, které mají za následek zranění čtyř osob bez ohledu na to, zda tito lidé přežili.

Podle metodiky Americké databáze jich však ve stejném čase bylo 65, tedy pětkrát méně. Americká databáze považuje střelbu za masovou, i pokud jsou zraněni či zabiti jen tři lidé, vyřazuje však motivy spojené s gangy, zločiny a organizovaným zločinem. Extremismem motivované vraždy jsou přitom podle reportu ADL páchány jednotlivci, jen výjimečně dvojicemi či malou skupinou.



Víkendové útoky znovu rozpoutaly v USA debatu o regulaci zbraní, jak upozornil server BBC. Střelné zbraně jsou vražedným nástrojem v 73 % všech případů vražd v USA a statistiky analytické společnosti Gallup ukazují, že každý velký incident dál posouvá veřejné mínění Američanů směrem k přísnější legislativě ohledně jejich držení. V roce 2018 si poprvé od roku 2001 přálo zpřísnění zákona více lidí, než kolik s ním bylo spokojeno v současné podobě.