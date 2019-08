V americkém El Pasu u mexických hranic se střílelo. Zemřelo dvacet lidí, další jsou zranění

Policisté v souvislosti s útokem zadrželi bělocha ve věku 21 let. Střelbu, která se odehrála v obchodním domě Walmart, policie vyšetřuje jako možný zločin z nenávisti.



Na sociálních sítích se objevily zprávy o tom, že útočník sepsal manifest, v němž mluví o nutnosti reagovat na „hispánskou invazi do Texasu“ a vyjadřuje podporu masakru ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch, kde australský bělošský pravicový extremista zabil v březnu 51 lidí.

Asi sedmisettisícové město El Paso leží na hranicích s Mexikem, na druhé straně hranice je více než milionové město Ciudad Juárez. V obchodním domě Walmart v El Pasu bylo v době střelby v sobotu dopoledne místního času 1000 až 3000 nakupujících a asi 100 prodavačů. Mnozí zákazníci prý přišli nakoupit potřeby před začátkem školního roku.

Útočník byl podle mluvčího místní policie Roberta Gomeze s největší pravděpodobností jen jeden a policisté ho zadrželi bez jediného výstřelu. Identifikován byl jako Patrick Crusius z oblasti Dallasu, který se nachází více než 1000 kilometrů východně od El Pasa.

Televizní stanice KTSM zveřejnila na svých internetových stránkách fotografie muže, které údajně pořídily bezpečnostní kamery ve Walmartu. Je na nich vidět mladík v brýlích, khaki kalhotách a černém tričku s útočnou puškou.

Jeden ze svědků Glendon Oakly televizi CNN řekl, že byl zrovna v obchodě se sportovním zbožím v sousedním nákupním středisku Cielo Vista, když dovnitř vběhlo dítě a křičelo, že ve Walmartu řádí střelec. Podle Oaklyho nikdo nebral slova dítěte vážně, o několik minut později ale muž sám uslyšel výstřely.

Kianna Longová nakupovala s manželem ve Walmartu, když se ozvala palba. „Lidé zpanikařili a sehnutí nízko nad zemí utíkali pryč,“ uvedla Longová, která společně se svým mužem proběhla skladem v zadní části obchodu a s dalšími zákazníky se schovala do ocelového kontejneru v zásobovacích prostorách.

Ke střelbě v El Pasu se na twitteru vyjádřil prezident Donald Trump. „Zprávy jsou velmi špatné, mnoho mrtvých. Spolupracujeme s místními úřady, hovořil jsem s guvernérem. Bůh s Vámi všemi,“ napsal.

SHOOTING UPDATE: El Paso police say they have one person in custody. There are multiple fatalities https://t.co/4YDb7WiopY pic.twitter.com/KMN7mutatY