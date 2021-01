Sedm let pro někdejšího ředitele Nemocnice na Homolce platí. Dbalý ovlivňoval zakázky a přijímal úplatky

25. června 2014 - Protikorupční policie zasahovala na několika místech v ČR kvůli Nemocnici Na Homolce. Zadržela a obvinila čtyři lidi ze zmanipulování zakázky na digitalizaci chorobopisů. Podle policie nemocnici způsobili škodu nejméně 57 milionů korun. Obviněni byli i exředitel nemocnice Vladimír Dbalý a jeho bývalý náměstek, primář chirurgie Michal Toběrný. 27. června 2014 - Soud poslal Dbalého do vazby. 21. července 2014 - Server Lidovky.cz napsal, že v kauze chorobopisů přibyli ke čtyřem původně obviněným další dva. 2. srpna 2014 - Lidovky.cz uvedly, že Dbalý a Toběrný čelí dalšímu obvinění, a to kvůli zakázce na nákup Leksellova gama nože. Podle serveru si řekli o úplatek několika procent z ceny 140 milionů korun. 4. srpna 2014 - Vrchní státní zastupitelství uvedlo, že Dbalý a Toběrný podle policie přijali úplatek 5,7 milionu korun. 15. září 2014 - Podle serveru Lidovky.cz policie obvinila Dbalého manželku Stanislavu z maření výkonu úředního rozhodnutí. 25. září 2014 - Dbalý neuspěl s ústavní stížností na vazbu. 26. října 2014 - Soud uložil Stanislavě Dbalé roční trest s podmíněným odkladem za výběr 700.000 korun z obstaveného účtu. Server Lidovky.cz napsal, že po zadržení Dbalého našli policisté u jednoho jeho známého kufr s 21 miliony korun v hotovosti, 185.000 eur, 5000 dolarů a zlatem za desítky milionů korun. S přesunem kufru podle serveru Dbalému pomáhala manželka. 15. listopadu 2014 - Podle zprávy ministerstva zdravotnictví nemocnice nehospodárně a neprůkazně utratila 3,4 miliardy korun. Kromě toho téměř 354 milionů korun vydala neoprávněné. 21. ledna 2015 - Nemocnice Na Homolce se rozhodla připojit jako poškozený k obžalobě Dbalého a dalších sedmi lidí, kteří nemocnici podle policie způsobili škodu téměř 62 milionů korun. 24. února 2015 - Policie uvedla, že v kauze digitalizace chorobopisů a nákupu gama nože navrhla obžalovat sedm lidí. 1. dubna 2015 - Policie obvinila šest lidí, kteří podle ní svým jednáním poškodili nemocnici o víc než 50 milionů korun. Podle žalobce se to týká veřejných zakázek, a to na účetní a medicínsko-právní služby, na právní služby a na poradenské služby. Podle policie si obvinění mezi sebou předali úplatky v celkové výši přes deset milionů korun. Web Lidovky.cz napsal, že mezi obviněnými jsou účetní Emilie Bialešová, advokát kanceláře MSB Legal David Michal, exporadce ředitele nemocnice Zdeněk Čáp, poradce Josef Kantůrek a znovu i Dbalý. 3. dubna 2015 - Dbalý byl na kauci propuštěn z vazby. 8. dubna 2015 - Státní zástupce obžaloval šest lidí včetně Dbalého pro podezření z manipulace se zakázkami na digitalizaci chorobopisů. Podle žalobce jednali jako organizovaná skupina, čímž nemocnici způsobili škodu za téměř 57 milionů korun. Dva z nich figurovali i při nákupu Leksellova gama nože, kde jsou spolu s další osobou obžalováni za předání úplatku 5,7 milionu korun. Za napadení svědka byl obžalován další člověk. 21. dubna 2015 - Ústavní soud odmítl stížnost Dbalého na prodlužování vazby. 11. ledna 2016 - Soud začal řešit první větev kauzy. Dbalý odmítl obžalobu, která se opřela mimo jiné o Dbalého deník. Dbalý se snažil prokázat, že nebyl při smyslech, když do něj psal o úplatcích. Soud si vyžádal psychiatrický posudek Dbalého. - Počátkem roku kriminalisté obvinili Dbalého ve třetí větvi kauzy, a to kvůli úplatkům 14 milionů korun v souvislosti s poradenskými službami, dodávkou pro pracoviště navigované chirurgie a poskytováním správy a vývoje aplikací. 1. prosince 2017 - Dbalý nastoupil do psychiatrické nemocnice kvůli pozorování jeho duševního stavu. 23. dubna 2018 - Začalo hlavní líčení v druhé korupční kauze. 12. června 2018 - Dbalý ve svém závěrečném projevu u soudu v první větvi kauzy prohlásil, že pod jeho vedením v nemocnici nedocházelo ke korupci ani žádné jiné trestné činnosti. 26. září 2018 - Pražský městský soud nepravomocně uznal Dbalého vinným v kauze ovlivňování tendrů na digitalizaci chorobopisů a nákup Leksellova gama nože. Soud ho poslal na devět let do vězení a uložil mu propadnutí majetku. Šestice ostatních obžalovaných si má odpykat odnětí svobody v délce od čtyř do osmi let a dostala citelné peněžité tresty. 9. července 2019 - Pražský městský soud zastavil stíhání Dbalého ve třetí větvi kauzy, uvedl iRozhlas.cz. Podle soudkyně by už nebyl dán "téměř žádný prostor pro další významné navyšování trestu". Rozhodnutí se týká i dalších obžalovaných. 26. srpna 2019 - Soud odložil vyhlášení verdiktu ve druhé části korupční kauzy. Justice musí nejprve vyřešit stížnosti jednoho ze spoluobžalovaných - bývalého právníka nemocnice Romana Žďárka. V říjnu pražský vrchní soud obě stížnosti zamítl. 24. září 2019 - Pražský vrchní soud zrušil rozhodnutí o zastavení stíhání Dbalého a dalších obžalovaných ve třetí větvi. 10. října 2019 - Soud uznal Dbalého i ostatních pět obžalovaných vinnými ve druhé části korupční kauzy. Dbalému vyměřil 8,5 roku vězení a peněžitý trest 10,9 milionu korun. 2. října 2020 - Soud zastavil stíhání bývalého primáře neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce Františka Tovaryše, a to kvůli duševní chorobě. 7. listopadu 2020 - Třetí obžaloba na Dbalého tvrdí, že kvůli úplatkům přijímaným od dodavatelů poškodil společně s dalšími obviněnými nemocnici o nejméně 17,8 milionu korun. Pražský městský soud se chtěl případem začít zabývat v prosinci, naplánované termíny ale zrušil. 27. ledna 2021 - Pražský vrchní soud poslal Dbalého za ovlivňování zakázek a přijímání úplatků na sedm let do vězení. Součástí verdiktu je peněžitý trest 10,9 milionu a povinnost nahradit nemocnici škodu 49,5 milionu korun. Rozsudek je prvním pravomocným rozhodnutím v Dbalého korupčních kauzách.