‚Má slova vyzněla jinak.‘ Vystrčil se kaje za výrok o lidech pracujících z domova, vyzýval je k odevzdání části výplaty

Praha Za chybu označil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) své nedělní vyjádření, že část platu lidí pracujících z domova by mohla jít živnostníkům, kteří jsou bez dostatečného příjmu. Uvedl to na svém facebooku. Za svá slova se omluvil, stejně jako už v neděli večer. Vystrčila za jeho slova kritizoval a žádal omluvu mimo jiné předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář.

Vystrčil uvedl, že se v diskusním pořadu Partie na CNN Prima News snažil vybídnout k solidaritě lidí působících ve veřejném sektoru s obchodníky, hostinskými a dalšími profesemi, jejichž činnost byla omezena a kteří byli epidemií postiženi nejvíce.



Miloš Vystrčil Omluva.

V politice platí, že když něco řeknete, tak je vlastně jedno, jak jste to mysleli. Mnohem důležitější a vlastně rozhodující je to, jak to lidé pochopili.

Na CNN Prima NEWS jsem se dnes snažil říci, že při platbě účtu za pandemii bychom měli být solidární s těmi, které poškodila nejvíce. Má slova však pro mnohé vyzněla jinak. Zejména jsem se nechtěně dotkl mnohých, kteří dnes pracují z domova a nemají to vůbec jednoduché.

Velmi se za to omlouvám. Považuji to za svoji chybu.

„Má slova však pro mnohé vyzněla jinak. Zejména jsem se nechtěně dotkl mnohých, kteří dnes pracují z domova a nemají to vůbec jednoduché. Velmi se za to omlouvám. Považuji to za svoji chybu,“ uvedl Vystrčil. Podle něj platí, že je vlastně jedno, jak politici svá slova mysleli, ale „důležitější a vlastně rozhodující je to, jak to lidé pochopili“.

Bednář v otevřeném dopise, který v pondělí obdržela ČTK, souhlasil s tím, že dopady spojené s pandemií nemůže nést jen jedna skupina obyvatel. Odmítl ale, že by se krize nedotkla úředníků, kteří musí nad rámec běžné agendy řešit administrativu spojenou s vládními opatřeními, například žádosti o kompenzace či ošetřovné.

„Označit tuto skupinu osob za ty, kteří nijak nenesou náklady pandemie jen z toho důvodu, že jim zatím nebyl zkrácen příjem, ukazuje na hluboké nepochopení toho, jaké všechny dopady pandemie skutečně má,“ uvedl Bednář. Byla to podle něj „neskutečná asociální a populistická dehonestace práce zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Vystrčil v nedělním pořadu řekl, že v rámci solidarity uvedl, že část platu lidí na home office, většinou úředníků, které krize zatím vůbec nepostihla, by mohla být rozdělena mezi dva miliony drobných podnikatelů postižených epidemií nejvíce.

„Teď lezou po kolenou a my máme všechno a nic necítíme, tak si myslím, že v nějakém okamžiku by to mělo být tak, že část prostředků, které dostáváme, dostanou oni,“ řekl Vystrčil. Podle něj by živnostníci mohli dostat například 20 až 30 procent měsíčního výdělku lidí na home office. Živnostníky označil za sůl země a nositele svobody a demokracie, které je třeba podpořit a nenechat padnout.