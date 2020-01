Šéf SFDI Hořelica a náměstek Čoček zatím zůstávají ve funkcích. Rezignovat mají kvůli elektronickým dálničním známkám

Praha Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyněk Hořelica a první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček zatím zůstávají ve svých funkcích. Informoval o tom v úterý server iHNed.cz. Premiér Andrej Babiš (ANO) je v minulém týdnu vyzval rezignaci, podle něj nezvládli situaci kolem zakázky k elektronickým dálničním známkám. Nový ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) chce v příštích týdnech na pozice všech náměstků, včetně Čočka, vypsat výběrová řízení.

Havlíček se svými klíčovými podřízenými začal jednat po svém pátečním uvedení do funkce. Schůzku měl i s Hořelicou a Čočkem. Podle něj však není možné řešit personální otázky z hodiny na hodinu. „Řešíme věci, které časově hoří. Bereme je podle důležitosti,“ řekl.

Hořelicu a Čočka vybídl k odstoupení Babiš, viní je z nezvládnutí zakázky k dálničním známkám. Zatím však tak neučinili. Premiér už v minulém týdnu odvolal kvůli zakázce ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO).

Do budoucna však změny možné jsou. Havlíček po svém nástupu do funkce oznámil, že připravuje na ministerstvu organizační změny, kdy jednotlivé úseky by měly být zaměřeny produktově, tedy silnice či železnice budou odděleny. Spolu s tím ministr vyhlásí výběrová řízení na všechny náměstky. Do nich se budou moci přihlásit i současní náměstci na ministerstvu, včetně Čočka. Zda však své pozice obhájí není jisté. Post ředitele SFDI podléhá služebnímu zákonu.

Problémové zakázky k dálničním zakázkám stát zruší. SFDI původně vybralo za dodavatele a provozovatele informačního systému ke známkám společnost Asseco Central Europe, které za to měl zaplatit 401 milionů korun. Podle kritiků však byla zakázka předražená a netransparentní, stát ji proto zrušil. Ukončeny budou také všechny ostatní zakázky k dálničním známkám, včetně tendru na distribuční síť, která měla stát okolo 477 milionů korun. Stát vypíše nové zakázky, které budou přepracovány.