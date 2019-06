Čapí hnízdo neohne ulice ani premiér. Žalobci se nenechají ovlivnit, říká nejvyšší státní zástupce

PRAHA Už měsíce se v českých i moravských obcích scházejí demonstranti unavení z neustálých problémů kolem premiéra Andreje Babiše (ANO). Jedním ze spouštěčů bylo jmenování Marie Benešové (za ANO) na post ministryně spravedlnosti krátce poté, co policie navrhla Babiše obžalovat v kauze Čapí hnízdo, kde jde o možný dotační podvod.

Vlastně je to jediná věc, na níž se Babiš s demonstranty shodne: obě strany paradoxně vyjadřují obavu, že v České republice je možné spustit či zastavit trestní stíhání z politické vůle.



Vycházíme jen ze spisu

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ale kategoricky odmítá, že by se žalobci nechali ovlivnit vzedmutými emocemi v případě, kdy obojí rozhodnutí vyvolá mimořádně prudkou reakci. Protože když příslušný státní zástupce Jaroslav Šaroch pustí věc k soudu, bude o účelové kampani hořekovat premiér. Kdyby naopak stíhání zastavil, nesmíří se s tím demonstranti.

„Příslušný státní zástupce doktor Šaroch anebo jiný státní zástupce se nemůže nechat ovlivnit veřejným míněním. Máme to přímo zakázané. Musíme vycházet pouze z toho, co mají ve spisu, a to pak hodnotit. Nebude přihlíženo k demonstracím ani k mediálním výrokům jakéhokoli obviněného,“ zdůraznil v rozhovoru pro LN šéfžalobce Zeman. Rozhodnutí, jestli bude premiér chodit k soudu, očekává na přelomu léta a podzimu.

Nebudu vstupovat do politiky

Sám se demonstrací neúčastní a nechystá se ani tuto neděli na vyvrcholení dosavadních protestů, jež se koná na pražské Letné s odhadem účasti až dvou set tisíc lidí. Pod požadavky demonstrantů, aby Benešová a Babiš neprodleně rezignovali, by se nepodepsal, protože se to k jeho úřadu nehodí. „To, že prosazuji, aby bylo státní zastupitelství nezávislé a politika do nás nezasahovala, musím oplácet tím, že nebudu vstupovat do politiky,“ řekl.

Premiérovi vyčítá jeho permanentní osočování justice z toho, že kauzy lze beztrestně spouštět na objednávku: „Nemohu vyloučit excesy v systému, ale beztrestně to opravdu nejde.“